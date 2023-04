Amnezia is Russische censuur te slim af

Het VPN-systeem Amnezia stelt iedere gebruiker in staat om VPN host te worden. Daarmee is het systeem niet door Russische internetblokkades tegen te houden.

De regioblokkade van Netflix omzeilen met Amnezia is helaas lastig, zelfs de meeste commerciële VPN diensten lukt dit niet. Met deze wel!

Internetcensuur in Rusland neemt steeds meer Chinese vormen aan

Als je als dictator in het binnenland een bloedige invasie in een buurland wilt verkopen als succesvolle speciale militaire operatie, is het natuurlijk handig om ervoor te zorgen dat je burgers niets te weten komen van de werkelijke situatie in Oekraïne. Vandaar ook de populariteit van allerlei vormen van internetblokkades bij de Russische autoriteiten.

Hoewel de Russische censuur niet zo extreem is als die in China, wordt ook in Rusland de internetvrijheid steeds meer ingeperkt. Waarschijnlijk is het een kwestie van tijd voordat het hele Russische internet naar Chinees model wordt afgesneden. Om die reden zijn mensenrechtenactivisten volop op zoek naar methodes om toch toegang tot verboden websites te krijgen, zoals Amnezia.

Bijna alle VPN’s geblokkeerd

Het Russische regiem heeft al meer dan 10.000 websites laten blokkeren, die informatie geven over de oorlog in Oekraïne op een manier die het Kremlin niet aanstaat. Op deze lijst staan populaire westerse sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en onafhankelijke media.

Geen wonder dat steeds meer Russen hun toevlucht zoeken tot VPN. Maar ook de Russische autoriteiten zitten niet stil. Ze blokkeren commerciële VPN providers door middel van hun IP adressen. Op dit moment is al meer dan de helft van alle aanbieders van VPN, zoals bijvoorbeeld Nord VPN, geblokkeerd. Het is kwestie van tijd voordat ook de anderen aan de beurt zijn. Daarom is eigenlijk de enige oplossing om gebruik te maken van VPN die geen vaste IP adressen heeft. Dat kan, als je met duizenden internetgebruikers samenwerkt. Op dit principe berust de gratis VPN hosting service Amnezia.

Hoe werkt Amnezia?

Amnezia is ontwikkeld tijdens een hackatlon door een Russische oppositiegroep. Amnezia werkt, door een eigen webhost als VPN-server in te richten. Daarvoor moet je je eigen webserver huren. Erg duur is dit tegenwoordig niet. Zo bieden providers als DigitalOcean en Amazon webhosting aan voor 5 US dollar per maand. Heb je zo’n webserver? Dan kan je Amnezia deze in laten richten als VPN en er vervolgens mee verbinden.

You are all set. Je kan nu ongestoord browsen. Wil je ontsnappen aan totalitaire dictaturen, zoals die in Rusland, China, Turkmenistan of Iran, dan is een Amerikaanse webhost een prima keus. Maar de VS is onderhevig aan een eigen dictatuur, die van zeer agressieve bedrijven die alle illegale downloaders het liefst het graf in willen procederen.

Het is illegaal om copyrighted materiaal te downloaden en de wet overtreden, dat moet je natuurlijk niet willen. De volgende informatie is er dus ook alleen als gedachtenexperiment.

Via anonieme crypto betalen en gebruik maken van de op de Seychellen gevestigde webhost Cinfu.com, maakt de pakkans voor illegale downloaders wat kleiner. Ook deze heeft een datacentrum in onder meer de USA, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Een legale reden om voor Cinfu en betaling met crypto te kiezen is, als je liever niet wilt dat een overheid je gangen op internet makkelijk na kan gaan. Welke host je in combinatie met Amnezia ook kiest, dat laatste is natuurlijk altijd een fijne gedachte. Verdere instructies vind je hier.