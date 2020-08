Android 11 verplicht standaard camera voor apps

Android 11 brengt een aantal beperkingen voor de camera met zich mee.

Een grote verandering is aanstaande met de komst van Android 11. Google maakt het verplicht voor app ontwikkelaars om uitsluitend gebruik te maken van de standaard camera app. Nu is het nog zo dat je onder andere met Android 10 een camera app van een derde partij kunt gebruiken voor camera-features van een willekeurige app.

Met Android 11 is dat afgelopen en werken apps alleen nog maar met de standaard camera app die Google levert. Daarmee perkt het Amerikaanse bedrijf een stukje vrijheid in. De maatregel heeft ongetwijfeld met het garanderen van de privacy te maken. Die privacy kan Google niet garanderen met het gebruik van een camera van een derde partij.

Let wel, het gaat hier om apps die van zichzelf geen foto- of videodienst zijn. Denk aan Reddit. Als je een post wil plaatsen op Reddit met een foto kun je in Android 11 alleen de standaard camera app raadplegen. Instagram, Twitter, Snapchat en speciale camera apps blijven wel een eigen ontwikkelde camera gebruiken.

Android 11 verschijnt dit najaar. Het is altijd afwachten hoe snel de adoptie is van smartphone fabrikanten voordat ook jij aan de slag kunt met de nieuwste versie van Google's mobiele besturingssysteem.