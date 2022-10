Anker Soundcore Frames: zonnebril en headset in één

De Anker Soundcore Frames is een modieuze bril met redelijk goede geluidskwaliteit. Bron Anker Soundcore, fair use

Anker Soundcore Frames is in een aantal opzichten het ei van Columbus. Een headset in een zonnebril lost een aantal lastige problemen met oortelefoons op.

Anker Soundcore Frames: een slimme vondst

Het probleem met oortelefoons is dat ze best wat energie gebruiken en tegelijkertijd comfortabel te dragen moeten zijn. Die twee doelstellingen bijten elkaar, want batterijen met een redelijke capaciteit zijn natuurlijk zwaar en nemen veel ruimte in beslag. Verder zijn het ook vrij kleine dingen en raak je ze dus makkelijk kwijt.

Maar wat als je je oortelefoon nou eens verwerkt in een zonnebril? Dit moeten de techneuten van de afdeling product development van Anker, gedacht hebben. Gewicht is opeens veel minder een probleem en op de bril is ook veel meer ruimte voor batterijen, knoppen en elektronica dan in je oor. En het resultaat, Anker Soundcore Frames, mag er inderdaad zijn, al zijn er wel enkele dingen op aan te merken.

De sterke punten van de Anker Soundcore Frames

Allereerst het ontwerp. Toch best wel belangrijk voor liefhebbers van stijlvolle brillen. We kunnen zeggen dat hier weinig mis mee eens, de bril ziet er verder gewoon cool en gelikt uit. Ook is de bril comfortabel om te dragen. Ook een dikke bonus natuurlijk.

En het mooie is dat er een de glazen in de bril zijn te vervangen door jouw eigen lenzen. Erg nuttig als je een brildrager bent en je hebt lenzen op sterkte nodig. Of je wilt bijvoorbeeld op een zonnige dag een zonnebril in plaats van een gewone bril. Dus van het brilgedeelte kunnen we zeggen dat de Anker Soundcore Frames best wel oke is.

Ook de ingebouwde microfoon is prima te gebruiken voor telefoon en appgesprekken. De Bluetoothverbinding en de geluidskwaliteit zijn allebei uitstekend. Op dit moment is wat betreft de geluidskwaliteit dit echt de beste bril die te koop is. Dat geldt ook voor de meegeleverde Soundcore app, deze steekt met kop en schouders boven die van de concurrentie uit.

detail van de Anker Soundcore Frames. Bron Soundcore

Zwakke punten

Zwakke punten zijn dan weer de gemiddelde batterijduur, en de lastige touch controls om de bril mee te bedienen. En dat wil je geregeld, omdat de luidsprekers natuurlijk niet in de oren zitten. Dat betekent dat hun volume hoger moet zijn dan dat van earbuds. Waardoor andere mensen eerder last hebben van het geluid. Mogelijk kan dit in de toekomst op worden gelost met brillen die het geluid rechtstreeks aan je schedel doorgeven.

Voor een firma die bekend staat om de hoge capaciteit powerbanks, is deze Anker Soundcore Frames bril wat magertjes bedeeld met 5,5 uur bedrijfstijd. Totdat deze weer opgeladen kan worden. Positief is dan wel weer dat je weer anderhalf uur vooruit kan als je 10 minuten snellaadt. Het tot 100% opladen van de bril duurt wat langer, rond een uur. Verder is de prijs, met € 180, aan de pittige kant.

Conclusie

Voel je je aangesproken door het concept van een audiobril? Dan is er in feite op dit moment geen betere bril dan deze. De zwakke punten van deze bril, bijvoorbeeld het lekkende geluid, liggen aan de principes achter dit type gadget. Op zich heeft Anker haar best gedaan om binnen de grenzen van wat er technisch mogelijk is het optimum te bereiken en dat is verder goed gelukt. Wel betaal je daar flink voor, met een adviesprijs van rond de € 180.