Apecoin nu al reusachtig veel geld waard!

Verleden week is de digitale munt Apecoin gelanceerd en het is nu al heel veel geld waard.

Briljante zet natuurlijk. De makers van NFT’s, specifiek die van Bored Ape Club, die een crypto lanceren. Dat zorgt sowieso voor veel aandacht. En ja, dan stijgt de munt lekker door. Sinds de token verleden week werd gelanceerd, is de digitale valuta Apecoin (APE) een actueel gesprek geweest. Met name binnen de cryptocurrency-gemeenschap op forums en sociale media.

Slimme zet

Tot nu toe is iets meer dan 82% van de claimbare APE geclaimd en hebben 13.672 unieke adressen APE ontvangen van de airdrop. Ondertussen hebben de makers van Bored Ape Yacht Club (BAYC) een video gedeeld. Waarin een BAYC-metaverse is getoond met een assortiment van andere populaire non-fungible token (NFT)-personages.

Meer specifiek maakte Apecoin DAO bekend dat “15% van het totale aanbod van Apecoin beschikbaar zal worden gesteld aan [Bored Ape Yacht Club] NFT-houders’. Dit zijn Bored Apes en Mutant Apes, evenals BAKC-honden in combinatie met BAYC of MAYC.

Apecoin meer dan één miljard dollar waard

Op dit moment heeft Apecoin (APE) een marktkapitalisatie van ongeveer $ 1,53 miljard. Met een circulerend aanbod van 131.188.484 APE. APE is in handen van 28.681 eigenaren. Op het moment van schrijven heeft de ERC20 sinds de oprichting 157.982 onchain-transacties geregistreerd. In het grote geheel van de hele crypto-economie van $ 1,9 biljoen vertegenwoordigt APE 0,08% van die waarde. Op zaterdag heeft APE bijna $ 2 miljard aan wereldwijd handelsvolume gezien. Waarbij Binance de belangrijkste beurs is in termen van APE-handelsvolume.

82,25% van de opeisbare 15% van de Apecoins is overgenomen door NFT-eigenaren. 15.182 unieke adressen komen in aanmerking om APE te claimen en tot op heden hebben 13.672 adressen tokens geclaimd.