Apparata wenst je een gelukkig 2022!

Technologie heeft ook in 2021 niet stilgezeten. We kijken uit wat 2022 gaat brengen!

Ook 2021 was op het gebied van tech een bijzonder jaar. Koersen van techbedrijven als Apple, Tesla en de chipfabrikanten zagen enorme uitschieters. Je kon goed geld verdienen als belegger wat dat betreft. Over chips gesproken. 2021 markeerde ook het jaar van tekorten. En dat zal in 2022 nog merkbaar zijn.

2021 was ook het jaar dat de PlayStation 5 en Xbox Series X nog altijd verschrikkelijk lastig verkrijgbaar waren. Samsung onthulde een nieuwe serie vouwbare smartphones en ook andere merken, zoals OPPO, waagden zich aan de technologie. Bitcoin zag een nieuwe all time high en het was tevens goed boeren met altcoins.

Op Apparata hebben we je het afgelopen jaren van alles voorgeschoteld. Lifestyle, tech, streaming, games en opmerkelijke dingen. Bedankt @onno, @yannickspinner en @Loek voor jullie bijdragen dit jaar. Ondergetekende heeft ook een steentje bijgedragen. 2021 was het jaar dat ik de 7.000 posts op Apparata passeerde. Poh! En jij bedankt, lezer, voor het volgen van Apparata. Een jaar waarin we maandelijks weer honderdduizenden unieke bezoekers hebben mogen vermaken met mooie content.

We hopen dat je genoten hebt van de artikelen en staan vol frisse moed klaar je in 2022 te voorzien van nieuwe artikelen. Happy new year!

Foto: Samsung Galaxy Z Flip 3 review