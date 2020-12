Plannen Apple met auto steeds concreter - Apparata

Apple auto komt niet in 2021, maar er is genoeg te verwachten.

Eerder deze maand werd er een gerucht de wereld in geholpen dat er massaal auto-onderdelen opgekocht zouden worden voor de lancering van de Apple auto. Dat bleek al snel een brood je aap om de aandelenkoersen op te drijven, maar dat er iets te gebeuren staat is zeker. De bekende analist Ming-chi Kuo komt met een update.

Apple Auto niet in 2021, maar…

Hij legt uit dat het om diverse redenen nog veel te vroeg is om een launch te verwachten. Zo wijst hij erop dat er nog geen specifieke details of leveranciers bekend zijn. Dat zou bij een launch in 2021 zeker anders geweest zijn. Als tweede argument benoemt hij dat Apple bij de lancering van grote innovaties een voorsprong wil bieden op de concurrentie. Zover is men bij de Apple Auto nog niet. Men heeft het dan over AI-sensoren en verwerking van big data. Met name de LIDAR-technologie, die Apple steeds meer gebruikt zou daar een rol moeten vervullen. Overigens is Apple volgens Kuo wel druk met de auto bezig en hij waagt zich aan een voorspelling en roadmap.

Apple Auto rond 2027?

Als Kuo een voorspelling doet gaat hij ervan uit dat de Apple Auto rond 2027 verwacht zou kunnen worden. Daarbij kijkt hij vooral naar de ontwikkelingen en concurrentie op software gebied. Daarnaast bekijkt hij de productiecyclus en het ontwerp van testversies zoals Apple dat bij andere prototypes doorloopt. Kuo houdt echter rekening met een tweede scenario.

Toch niet wegrijden in jouw Apple?

Volgens Kuo valt en staat het proces met een nieuwe batterij, de monocell batterij, die Apple ontwerpt. Deze zou in 2024 gepresenteerd kunnen worden. Men verwacht grote voordelen ten opzichte van andere producenten van batterijen voor elektronische auto’s. Kuo sluit dan ook niet uit dat Apple, als de batterij erg goed ontvangen wordt, de Apple Auto naar de ijskast rijdt en de dan ontwikkelde technologie en batterij gaat verkopen aan andere fabrikanten. Wellicht dat dit de reden is dat Tim Cook deze werelddeal liet schieten.

Bron: Slashgear