Apple blundert met vertalen eigen Nederlandse webpagina - Apparata

Apple maakt een pijnlijke blunder met het vertalen van de algemene voorwaarden van iTunes. Ze gebruikten gratis software en dat was te zien..

Apple mag dan wel een miljardenbedrijf zijn dat letterlijk twee keer zoveel waard is als het bruto nationaal product van Nederland. Maar dat neemt niet weg dat ze ook in Cupertino nog wel eens op de kleintjes letten. Dat blijkt uit de algemene voorwaarden van iTunes die door een gratis versie van DeepL is vertaald! En dat terwijl iOS 14 net een handige nieuwe vertaalfunctie heeft gekregen…

Apple doet vertalen met.. DeepL

Apple gebruikte gratis vertaalsoftware van DeepL om de algemene voorwaarden van iTunes te vertalen van het Engels naar het Nederlands. Dat spot TheRegister nadat ze als enige op aarde de algemene voorwaarden van een service bekeken.

Tot een uur of twee geleden stond de zin “Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)” nog promintent op de site. Ondertussen heeft Apple het lichtelijke gênante zinnetje weggehaald. Wel staat er onder aan de voorwaarden dat de pagina voor het laatst op 16 september is geüpdatet. Leugenaars!

Op de kleintjes letten

Alle gekkigheid op een stokje, het is natuurlijk een beetje onprofessioneel dat deze juridische teksten door een gratis vertaalprogramma zijn gehaald. Allereerst omdat Apple zelf een vertaalservice heeft. Daarnaast omdat Apple voor het winstmarge van enkele iPhones een vertaler kan inhuren. Tot slot omdat DeepL nauwelijks iets kost.

Zelfs met de goedkoopste betaalde versie van het programma á €5,99 kun je al hele betstanden vertalen. Nu heeft iemand (vermoedelijk een stagiair) stukje bij stukje de algemene voorwaarden vertaald.