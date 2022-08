Apple draait de kraan helemaal open met iPhone 14

Daarmee heeft Apple er de grootste vertrouwen in dat de iPhone 14 een succes gaat worden.

Ieder jaar staat Apple voor een belangrijke beslissing. Hoeveel exemplaren gaan ze produceren van een nieuwe iPhone? Je moet inspelen op de markt, maar dat moet wel goed verlopen. De vraag kan tegenvallen en dan zit je met teveel telefoons. Maar de vraag kan ook de productie overstijgen. En dan moet je klanten nee verkopen in de winkels.

Hoewel de markt van de smartphones aan het afkoelen is, zet Apple de kraan helemaal open met de iPhone 14. Volgens analisten gaat het Amerikaanse techbedrijf tenminste 90 miljoen exemplaren van de nieuwste iPhone produceren.

Daarmee lijkt Apple vertrouwen te hebben dat er veel vraag gaat zijn naar de nieuwste iPhone. Op dit moment is er nog geen sprake van een recessie. Met een recessie geven mensen minder uit. Een nieuwe iPhone is een luxe aanschaf en zal met een recessie minder hoog op het prioriteitenlijstje staan van mensen.

Met de iPhone 14 geeft Apple dus nog even volgas. Het is misschien wel voorlopig de laatste keer dat het techbedrijf dit op de korte termijn kan doen. Een recessie zit er mogelijk aan te komen en dat kan zomaar met de release van de iPhone 15 in het najaar van 2023 zijn. (via Appleinsider)