Apple gaat Samsung en anderen achterna met vouwbare iPhone - Apparata

Beter laat dan ooit? En zou de vouwbare iPhone van Apple wel kunnen scoren? En tegen welke prijs? Vragen, vragen.

In het allerhoogste segment heb je buitenaardse smartphones. Het zijn de smartphones die je eigenlijk nauwelijks op straat ziet. De vouwbare smartphones van Samsung, Huawei en Motorola hebben we het dan over. Tot op heden heeft Apple zich afzijdig gehouden met een eventuele vouwbare iPhone. Maar voor hoelang?

Vouwbare iPhone

Als we Economic Daily News mogen geloven is Apple namelijk wel degelijk bezig met het idee. Er zijn patenten door het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino vastgelegd die laten zien dat Apple speelt met een concept. Nu hoeft een patent niet veel te betekenen. Het komt geregeld voor dat bedrijven zaken vastleggen met een patent en er later niets mee blijken te doen. Een vouwbare iPhone kan net zo’n geval zijn.

Toch is het interessant om te zien dat ook een merk als Apple speelt met het idee. Het betekent dat ze Samsung, Huawei en Motorola niet voor gek verklaren toen ze elk met een eigen vouwbare smartphone op de markt kwamen. De telefoons van genoemde merken kosten tussen de 1.500 en 2.499 euro. Wat zou zo’n speciale iPhone wel niet gaan kosten, Apple kennende? 3.000 euro?! Wie zal het zeggen.

Foto: Huawei Mate XS