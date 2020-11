Apple geeft gratis geld aan Black Friday klanten! - Apparata

Apple lanceert een stevige deal tijdens het Black Friday shopping event. Klanten krijgen flinke porties gratis geld bij aankoop van Apple-producten.

Mocht je op zoek zijn naar een gloednieuwe Apple-apparaat, dan is Black Friday een solide kans om geld te besparen. De iPhone-maker geeft namelijk gratis geld in de vorm van gift cards weg tijdens de materialistische feestdag. Uiteraard moet je die waardebonnen weer spenderen bij Apple zelf, maar hey, gratis geld is gratis geld!

Apple gift cards op Black Friday

Aankomende vrijdag, 27 november, is het weer Black Friday. De feestdag die volledig om shoppen draait, is dit jaar aanleiding voor Apple om een shoppingevent te organiseren. Van Black Friday tot en met Cyber Monday kun je bij Apple gratis geld krijgen bij aankoop van zo’n beetje al hun producten.

Apple geeft de cadeaubonnen tijdens Black Friday aan klanten die bijvoorbeeld een Macbook, iPhone 11 of iPad kopen. Daarvoor moet je overigens wel shoppen bij de Apple Store, de Apple Online Store of via de Apple Store-app.

De exacte hoeveelheid gratis geld die je per aankoop krijgt is in Nederland niet helemaal duidelijk. Hieronder check je de waarde van de waardebonnen per product als je deze in de Verenigde Staten zou kopen. Vermoedelijk gaat het om pakweg dezelfde schaal aan waarde van de cadeaubonnen. Het zou kunnen dat niet alle onderstaande producten je hier in Nederland/België ook een cadeaubon opleveren.

16-inch MacBook Pro – $150

21.5-inch iMac – $150

13-inch MacBook Pro – $50

MacBook Air – $50

iPhone SE, iPhone 11 of iPhone XR – $50

iPad Pro – $100

iPad mini -$50

HomePod – $100

Apple TV 4K – $50

Apple TV‌ HD – $50

Beats headphones of earphones – $50

Apple Watch Series 3 – $25

AirPods Pro of AirPods – $25

