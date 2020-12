Apple helpt gratis bij karig iPhone 11 display - Apparata

Apple helpt iedereen die stevige problemen met hun iPhone 11 display hebben gratis.

Apple moet weer eens door het stof vanwege defecte producten. Op een toegewijde pagina laat de iPhone-maker je controleren of jouw iPhone 11 met defect display in aanmerking komt voor reparatie. Na een half jaar van problemen erkent het miljardenbedrijf eindelijk het probleem. De oplossing is nabij!

Apple repareert kapot iPhone 11 display

Apple geeft eindelijk toe dat iPhone 11 smartphones gemaakt tussen november 2019 en mei 2020 problemen met het scherm kunnen hebben. De getroffen toestellen zouden niet reageren.

Het is niet bekend hoeveel gebruikers last hebben van problemen met het iPhone 11 display. Het lijkt erop alsof alleen de standaard iPhone 11 problemen heeft, waarbij de Pro en Pro Max dus uitgesloten zijn.

Mocht jij een iPhone 11 hebben met een niet reagerend scherm, dan kun je gratis geholpen worden door Apple. Op de gelinkte pagina vul je het serienummer in, waarna Apple je laat weten of je in aanmerking komt. Zo ja, dan zijn er enkele opties. Je kunt bijvoorbeeld naar een geautoriseerde Apple winkel gaan, of je regelt het via verzending.

Er is daarentegen een grote kans dat getroffen gebruikers al lang zelf een oplossing hebben gezocht. Wie loopt er nou een jaar met een niet functionerend display rond?! Voor die groep gebruikers is er gelukkig ook wat coulance beschikbaar. Mensen die hun display al hebben laten repareren, kunnen hun geld terug krijgen.