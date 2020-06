iPhone 11 gebruikers krijgen vreemd groen scherm

De hele reeks Apple iPhone 11 smartphones vertoont een vreemde bug waarbij het display kort uitzonderlijk groen beeld weergeeft. Wat is er loos?

Er is iets geks aan de hand met de iPhone 11-serie. Gebruikers melden op verschillende fora (waaronder Reddit) dat ze een groen scherm te zien krijgen. Het probleem treft alle iPhone 11-varianten maar gaat snel weer weg. Is het slechts irritant of een potentieel geniepige bug?

iPhone 11 groen scherm

Sommige eigenaren van een iPhone 11, 11 Pro én 11 Pro Max melden dat ze een groen scherm te zien krijgen. Het gebeurt naar schatting zo’n 25% van de keren dat het toestel ontgrendeld wordt. Display kleuren tijdelijk zeer groen. Enkele seconden later wordt het scherm wakker en zijn de gewone True Tone kleuren weer terug.

Naar verluidt is het probleem ontstaan na de uitrol van iOS 13.4. Ondertussen is iOS 13.5 al uit en gebruikers hebben er nog steeds last van. Wat het probleem precies veroorzaakt is niet duidelijk.

Het is overigens wel opvallend dat alle varianten van de iPhone 11-serie getroffen lijken te zijn. De iPhone 11 heeft immers een compleet ander display (LCD) dan de iPhone 11 Pro Max. Daarmee lijkt alles wel te wijzen naar een softwarematig probleem, geen hardware issue.

Momenteel is Apple iOS 13.5.5 aan het testen en wellicht dat deze update een fix voor het probleem mee brengt. Aan de andere kant, zover we kunnen zien heeft Apple nog niet officieel op de bug gereageerd dus wellicht dat iPhone 11-gebruikers nog iets langer moeten wachten. Gelukkig lijkt het probleem niet zo ernstig te zijn dat je iPhone bijvoorbeeld vast loopt. Desalniettemin zal het behoorlijk irritant zijn. Nog even geduld!