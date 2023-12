Apple mag nieuwste Apple Watch niet meer naar VS importeren

Tim Cook zal misschien tegen beter weten in hebben gehoopt op een kerstcadeautje van het Witte Huis. Maar die wens is niet uitgekomen. Apple mag haar nieuwste Apple Watch niet meer naar de Verenigde Staten importeren vanwege vermeende copyright schendingen. Het miljardenbedrijf vocht het besluit van de International Trade Commission tot op het hoogste niveau aan, maar de Biden administratie zag geen reden de hand voor Apple in het vuur te steken. De deadline voor ingrijpen ging zonder discussie voorbij.

Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 schenden patenten

“Na met zorg de zaak te hebben besproken heeft Ambassadeur Tai besloten het vonnis van de ITC niet terug te draaien, daarmee is het besluit per 26 december 2023 definitief geworden.” Zo luidde het bericht afkomstig van het bureau van ITC-vertegenwoordiger Katherine Tai.

Apple had de betreffende Watch modellen al van haar online winkel gehaald in afwachting van het besluit. Ook de fysieke winkels boden de producten sinds afgelopen dinsdag niet meer aan. Het importverbod geldt voor alle Apple Watch producten vanaf Serie 6 en voor alle modellen Apple Watch Ultra.

Eindoordeel ligt bij de rechter

Apple wou met het appel aan het Witte Huis voorkomen dat de producten niet meer verkocht mochten worden tot het de zaak voor de rechter kon brengen. Inmiddels heeft het merk hoger beroep aangevraagd bij de Federale rechter om het besluit van de ITC terug te draaien. Mocht deze het besluit terugdraaien, dan kan de import weer hervatten. Tot die tijd mogen retailers bestaande voorraad verkopen, maar komt er geen nieuwe voorraad het land in.

Het Amerikaanse miljardenbedrijf geeft aan dat het bezig is met een herontwerp van de betreffende modellen zodat de verkoop weer hervat kan worden. Dit voorstel moet beoordeeld worden door de Amerikaanse Douane. Helaas gaat het niet lukken om de goedkeuring voor 12 januari plaats te laten vinden. Apple vindt dat het nu onherroepelijke schade oploopt door het besluit van de ITC.

Volgens de ITC heeft Apple een “pulse oximeter” patent overtreden. Deze maakt gebruik van een op licht gebaseerde technologie die de zuurstofgraad van het bloed meet. Dit patent is op handen van Masimo, een Amerikaanse ontwikkelaar van technologie rondom gezondheid.