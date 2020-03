Apple onthult nieuwe MacBook Air – Dit is nieuw

Apple komt wederom met een peperdure MacBook aanzetten. Maar is de 13-inch MacBook Air het prijskaartje waard?





Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe Apple laptop, dan heeft het bedrijf uit Cupertino wel iets voor je. Na de 16-inch MacBook Pro komt Apple namelijk met een nieuwe 13-inch MacBook Air. En voordat je je weer zorgen gaat maken; jazeker, hij heeft het nieuwe toetsenbord en dus niet het door problemen geteisterde vlindertoetsenbord. Maar is hij de stevige instapprijs wel waard?

De 13-inch MacBook Air met het nieuwe ‘Magic Keyboard’ heeft volgens Apple dubbel de performance vergeleken met het vorige model. Een nieuwe processor moet tot twee keer zoveel rekenkracht leveren en ook de grafische rekenkracht zou flink gestegen zijn; tot 80% meer! Wat ze er toevallig wel vergeten bij te zetten (op de kleine lettertjes na) is dat deze performance gehaald wordt met de duurste variant. We hebben het dan over zo’n €500 extra. Hoe de instapversie presteert tegenover de voorganger is niet duidelijk.

Ook schept het bedrijf op met dubbel zoveel opslagruimte, maar dat bedraagt nog steeds maar 256GB; “nu kunnen klanten nog meer films, foto’s en bestanden opslaan.” Tof, maar een gemiddelde laptop van 5 jaar geleden had al standaard meer opslagruimte dan dat.

De kritiek zal nog duidelijk worden wanneer je het prijskaartje ziet. Het instapmodel kost ‘maar’ €999. Daarvoor krijg je een matige i3 processor, 8GB RAM, en dus 256GB SSD opslagruimte. Natuurlijk is alles mogelijk bij Apple en de duurste variant kort je zo’n €2250,-.