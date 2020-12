Zo ontvang je Apple TV op Chromecast - Apparata

Foto @Google

Apple TV komt naar Chromecast op basis van Google TV! Vanaf volgend jaar is het ontzettend gemakkelijk om Apple-content op Google-hardware te ontvangen.

De ecosystemen van Apple en Google zijn doorgaans behoorlijk afgesloten. De laatste tijd werken de twee Amerikaanse bedrijven daarentegen steeds vaker samen. Zo ook met de integratie van Apple TV op de nieuwste Chromecast gadgets. Een Chromecast met Google TV kan straks namelijk via de toegewijde Apple TV-app de streamingdienst ontvangen.

Apple TV op Chromecast

Met de introductie van Google’s nieuwe TV-omgeving, Google TV, verwelkomt de maker van Chromecast onder andere Apple TV. In een blogpost kondigt Google de aankomende app aan. Vanaf begin 2021 kunnen Apple TV-liefhebbers zonder Apple-device dus toch van diens content genieten.

Ofwel, gebruikers kunnen al hun via Apple aangeschafte films en series kijken op iedere TV (die Chromecast ondersteunt). Ook streamingdienst Apple TV+ is via deze weg beschikbaar.

De verrassende samenwerking gaat zelfs zover, dat Google aanbevelingen doet voor Apple-content. Je kunt dus in de door Google TV aanraders dingen van de iPhone-maker tegenkomen. Ik ben benieuwd in hoeverre Google content van Apple door de strot van de gebruiker gaat duwen; daar zal het algoritme over beslissen.

Op ten duur komt Apple’s content ook naar Android TV’s. Wanneer precies is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de twee tech-giganten hun ecosysteem langzaam opengooien. Wat mij betreft een geweldige keuze, want dat betekent dat gebruikers de keuze hebben. Ze worden niet ‘gevangen gehouden’ binnen een ecosysteem. En daar wordt iedereen vrolijk van!