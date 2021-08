Apple website heeft een nieuw design!

Afbeelding via Apple

De website van Apple lag er even uit eerder vandaag. Maar nu is website terug met een nieuw design. En het is veel beter.

Veel mensen vroegen zich af wat er aan de hand was met de website van Apple. Deze lag er namelijk eventjes uit. Nu blijkt dat dit met een reden was, want de website heeft een update gekregen. Apple introduceert opnieuw een ‘Store’- tabblad. Dit lijkt verdacht veel op hetzelfde tabblad dat er zes geleden nog op stond, maar toen werd verwijderd.

Apple website met nieuw design

Het geheel ziet er overzichtelijker uit. Het ‘nieuwe’ tabblad leidt tot een speciale koopsectie waar klanten kunnen kiezen uit het productassortiment, waaronder iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV. Hiermee hoef je niet langer elke product pagina te bezoeken en de “koop”-knop te vinden om opties te zien of een aankoop te doen.

Naast een horizontale lijst met producten, toont de winkelpagina de nieuwste producten, promoties, accessoires en meer. Het lijkt nu meer op de Apple Store-app, zoals de website MacRumors opmerkte.

Handiger

Je kunt nu handiger navigeren en producten vinden op de website. Als je bijvoorbeeld klikt op een categorie zoals ‘iPhone’ in het tabblad Store, dan kom je direct bij alle beschikbare modellen. Klik je op een model, zoals de iPhone 12, dan ga je naar de productpagina van dat specifieke model. Op deze kooppagina kan je alles vinden: kleuren, opslag en andere opties. Dit is echt wel anders dan dat het voorheen was. Op de oude website moest je op de iPhone-productpagina klikken, naar beneden scrollen om een ​​specifiek model te vinden en op de knop “kopen” klikken. Nu is het dus minder omslachtig.