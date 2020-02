Apple weer onder vuur om reparaties

Daarom kan je nog steeds nauwelijks naar een erkende iPhone-reparateur.





Apple ligt al jaren onder vuur vanwege haar reparatiebeleid. De prijzen zijn veel hoger dan die van de concurrentie en de motivering soms belachelijk. Vorig jaar leek de strijdbijl met reparateurs op weg naar het verleden toen Apple aankondigde dat zij gecertificeerde externe reparateurs zou toestaan om reparaties uit te voeren.

Is het jou sindsdien ook opgevallen dat de goedkope plekjes om jouw iPhone of andere Apple devices officieel te repareren uit de grond schoten? NOT! Nu blijkt waarom.

Vice wist de hand te leggen op het contract dat Apple aanbiedt aan de retailers die als derde partij officiële reparatiepartner willen worden. Het contract is inmiddels door een legertje advocaten bestudeerd en vervolgens als op de vismarkt gefileerd. Niet alleen zijn de voorwaarden voor reparateurs van de gekke, zelfs de privacy van de consument wordt met de overeenkomst geweld aangedaan en daarmee loopt de reparateur kans op aansprakelijkstellingen waarvoor, je raadt het al, Apple geen verantwoording neemt.

Wat smeuïge details:

Als een reparateur geen officiële Apple onderdelen gebruikt volgt (logischerwijze) een boete. $ 1.000,- per transactie is dan weer minder logisch. Apple mag hierop audits uitvoeren (logisch). Het feit dat men dit onaangekondigd doet, over een zo lange periode als men wilt en de rekening voor onderzoekskosten bij de reparateur neerlegt is dan weer minder logisch. Als het contract tussen Apple en de repairshop beëindigd wordt heeft Apple na beëindiging nog 5 jaar het recht om audits uit te voeren en de boetes op kosten van de dan inmiddels ex-‘zakenpartner’ uit te delen.

Hoe het met de privacy van de consument zit? In het contract staat ook dat de reparatiewinkel op elk gewenst moment een volledige lijst moet kunnen overleggen met naam, adres en telefoonnummers van alle klanten die hun Apple-spullen hebben gebracht.

Hadden we al vermeld dat veel reparateurs niet staan te springen om te tekenen? Het hele contract en meningen van deskundigen kun je hier lezen.