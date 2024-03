Apple wijkt uit naar Google voor AI-functies op de iPhone

Een deal tussen de twee techgiganten Apple en Google over AI lijkt nu dichterbij dan ooit tevoren. Apple wil namelijk samenwerken met Google om de AI-oplossingen van Google, naar de iPhone te brengen. Momenteel zou Apple in actieve onderhandeling zijn met Google om Gemini, Google’s AI-taalmodel, in te bouwen in het nieuwste besturingssysteem van de iPhone.

Twee concurrenten in onderhandeling

We weten al langer dat Apple geïnteresseerd is in toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Ook dat Apple specifiek geïnteresseerd is in de toepassingen van AI van Google. Persbureau Bloomberg meldt nu dat de twee bedrijven daadwerkelijk in gesprek zijn over Google’s toepassingen van AI op iPhones.

Het betreft een deal waarbij Google een deel van AI-functies gaat verzorgen die een internetverbinding vereisen in IOS 18. Dit betreft het nieuwste besturingssysteem van de iPhone. Alle AI-functies die offline werken, gaat Apple zelf bouwen. Er wordt veel gespeculeerd over de reden achter deze onderhandelingen. De voornaamste reden: eigen online AI-toepassingen werken minder goed dan die van bijvoorbeeld Google.

In tegenstelling tot andere concurrenten, bleven bij Apple zichtbare toepassingen van AI op iPhones, iPads en Mac-computers afgelopen tijd uit. Andere grote techbedrijven waren eerder wél succesvol in het toepassen van AI in hun telefoons, tablets en computers. In smartphones van Samsung worden er bijvoorbeeld onder andere generatieve AI gebruikt om notities samen te vatten of vergaderingen te transcriberen.

Apple en ChatGPT

Apple is zelf al langer bezig met de ontwikkeling van een eigen generatief AI-systeem. Echter, zou dat generatieve AI-model minder goed werken dan bijvoorbeeld die van OpenAI. Eerder was het Amerikaanse merk ook al in gesprek met OpenAI, de bedenker van ChatGPT, maar die gesprekken ketste later af. Apple is nu in onderhandeling met Google en zou Gemini willen gebruiken om onder meer afbeeldingen en teksten te genereren met kleine stukken tekst (prompts).

Het genereren van afbeeldingen op basis van prompts vergt aanzienlijke rekenkracht van een AI-model. Mede daarom kiest Apple ervoor om nu samen te werken met ander bedrijf. Specifiek voor het generen van afbeeldingen zou het bedrijf willen leunen op het Gemini AI-model.

Dit zeggen de autoriteiten

Het is niet de eerste (potentiële) samenwerking tussen Apple en Google. Google betaalt al langer miljarden aan Apple om de standaard zoekmachine op alle iPhones te zijn. Google heeft nu ook veel baat bij nieuwe afspraken op het gebied van AI met de iPhone producent. Momenteel zijn er namelijk zo’n 2 miljard Apple-apparaten in gebruik. In theorie zouden al deze 2 miljard apparaten gebruik kunnen maken van Google’s AI-model.

Mede dankzij de enorme schaal waarop Google’s AI-model in één keer kan worden toegepast, wordt de uitkomst van deze gesprekken nauwlettend in de gaten gehouden. Toezichthouders hielden eerder al de zoekmachine-afspraak tussen de twee techbedrijven onder de loep omdat deze onder meer marktverstorend zou werken.

Vooral in de Europese Unie is er een trend gaande waarin dit soort marktverstorende activiteiten tot een beperken worden gehouden. Mochten Google en Apple tot een overeenkomst komen, is het nog maar de vraag of deze overeenkomst ook door de autoriteiten in de VS en Europa wordt goedgekeurd.