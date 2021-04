Apple’s next-gen chip gaat in massaproductie - Apparata

Apple gaat zelf meer chips produceren. De ‘M2’ gaat op dit moment in massaproductie. Lees hier waarom deze chip zo belangrijk is voor het bedrijf en voor jou.

In een nieuw rapport van Nikkei Asia staat dat de M2 chip in productie is gegaan. Hij heet nu nog M2, omdat de voorganger M1 genaamd was. Of de chip ook echt deze naam zal krijgen, dat is nog onbekend. De fabrikanten van de chip hebben minstens drie maanden nodig, om de voorraad zo te vullen dat Apple ze kan gaan toepassen in onder andere de MacBooks. Bronnen beweren dat de chips in juli al in deze apparaten kunnen zitten.

Chips van Apple zelf

Doel van Apple is om zelf chips te maken en minder afhankelijk te zijn van Intel. Ook zal meespelen dat ze hiermee geld besparen en zelf de regie hebben over het productieproces. Het bedrijf blijft wel gebruik maken van externe leveranciers en fabrikanten. Volgens bronnen zullen de next- gen chips dus al in juli in de MacBooks zitten, deze nieuwe lijn zou in de tweede helft van dit jaar op de markt komen. De planning is dus op elkaar afgestemd.

Apple was met de M1 al begonnen met het maken van eigen chips. De M1 maakte zijn debuut eind vorig jaar met de introductie van de Mac mini, MacBook Air en 13-inch MacBook Pro, wat aanzienlijke prestatieverbeteringen en batterijefficiëntie met zich meebracht ten opzichte van de Intel-chips die het verving. Apple zei in 2020 dat het twee jaar zou kosten om volledig over te stappen van Intel-chipsets naar Apple gemaakte chips.

Next- gen chips in next- gen apparaten

Vorige week onthulde Apple meerdere producten op het Apple- evenement. Het bedrijf introduceerde onder andere de nieuw ontworpen 24-inch iMacs en een nieuwe iPad Pro-serie. En om de hardware mogelijkheden van de apparaten te onderstrepen, heeft Apple ze uitgerust met deze 5nm-gebaseerde ‌M1‌-processor. De ‌M1‌-chip levert tot 3,5x snellere systeemprestaties, tot 6x snellere grafische prestaties en tot 15x snellere machine learning, terwijl de batterij tot 2x langer meegaat dan Macs van de vorige generatie.

De prestaties van de M2 chips zullen nog beter zijn! En daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit.