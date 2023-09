De klimaatneutrale toekomst van Apple uitgelicht

Apple streeft naar een toekomst waarin volledig klimaatneutraal zijn centraal staat. Hun doel is om tegen 2030 gebruik te maken van duurzame materialen, hernieuwbare energiebronnen en milieuvriendelijke verzendmethoden. Er is een start gemaakt met het maken van stappen in die richting, zoals duidelijk werd tijdens het jaarlijkse Apple-event. Tijdens dit evenement werd hun allereerste CO2-neutrale product geïntroduceerd: het volledig vernieuwde assortiment van de Apple Watch.

In dit artikel lees je meer over dit baanbrekende CO2-neutrale product van Apple en de toekomstplannen die het bedrijf heeft om dit ambitieuze doel te bereiken.

Maak kennis met het eerste CO-2 neutrale product

Tijdens het jaarlijkse Apple-event werd het allereerste CO2-neutrale product van dit merk geïntroduceerd, genaamd het CO2-neutrale Apple Watch-model. Met een indrukwekkende vermindering van 75 procent in uitstoot tijdens het productieproces. Maar om het deze naam te geven, moest het eerst voldoen aan bepaalde strenge voorwaarden.

Als eerste moet de elektriciteit die ze gebruikten voor productie en gebruik 100 procent schoon zijn. Ten tweede moet het product voor 30 procent bestaan uit gerecyclede of hernieuwbare materialen. Tenslotte moest 50 procent van het transport op een alternatieve wijze worden uitgevoerd, anders dan door middel van luchtvervoer. Als resultaat brachten ze een product op de markt met een CO2-neutrale voetafdruk. Op deze manier komt Apple steeds dichter bij een klimaatneutrale toekomst.

Elk Apple product CO2-neutraal

Apple heeft een ambitieuze visie voor ogen die ze vastbesloten zijn na te streven. Om deze visie te verwezenlijken, is een duidelijke en doelgerichte aanpak essentieel. Apple begint daarom met het aanpakken van de drie voornaamste bronnen van CO2-uitstoot tijdens het productieproces. Deze bronnen zijn: elektriciteit, materialen en transport.

Het aanpakken van de drie bronnen vormt de eerste fase van Apple’s aanpak. Pas nadat ze erin geslaagd zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, kunnen ze overgaan tot de tweede fase. In de tweede stap worden de resterende bronnen van uitstoot die niet verminderd kunnen worden gecompenseerd. De compensatie zal worden uitgevoerd door deelname aan natuurprojecten voor koolstofcompensatie.

Duurzame energie

Apple werkt al vele jaren aan het bereiken van hun doel voor 2030. Zo legden ze meer dan tien jaar geleden grootschalige zonne- en windparken aan. De parken van Apple kunnen de datacenters van het bedrijf van stroom voorzien. Sinds 2015 zet Apple zich in om samen met hun productiepartners duurzaamheid te bevorderen. Zo legden en financieren Apple voor deze partners hun eigen zonne- en windprojecten. Het succes van de parken van Apple heeft geleid tot een wereldwijde oplossing, met hernieuwbare elektriciteit. De gecreëerde elektriciteit voorziet alle Apple-kantoren, datacenters en winkels wereldwijd van stroom .

Daling in transport uitstoot

Wereldwijd is Apple een van de grootste bedrijven die betrokken zijn bij het transport van producten. In totaal wordt verwacht dat dit bedrijf verantwoordelijk is voor ongeveer 9 procent van de totale CO2-uitstoot in deze sector. Dit is dan ook de reden dat Apple eindelijk het initiatief heeft genomen om alternatieve transportmethoden te omarmen. Zo heeft Apple bijvoorbeeld vliegtuigen vervangen door schepen, waardoor de CO2-uitstoot van producten met maar liefst 95 procent is verminderd.

Bovendien zet Apple zich actief in om CO2-uitstoot in de transportsector te verminderen. Als lid van de First Movers Coalition werkt het bedrijf aan het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor luchtvaartbrandstof. Daarnaast worden alternatieve brandstoffen en elektrische voertuigen onderzocht die ze kunnen inzetten voor hun toeleveringsketen.

Apple’s duurzame toekomstplannen

Het bedrijf stelt hoge eisen aan zichzelf om het doel voor 2030 te bereiken. Hiervoor heeft Apple jarenlang hard gewerkt en geïnnoveerd. In het jaar 2020 bereikte Apple hun eerste mijlpaal door wereldwijd een CO2-neutrale bedrijfsvoering te realiseren, wat leidde tot het ‘Apple 2030’-initiatief. Dit doel wordt bereiken door bij elk product de mogelijkheid te creëren om de CO2-uitstoot te verminderen.

Apple zet enorme stappen, waardoor het bereiken van hun doel een haalbare en overtuigende realiteit wordt. Dit brengt ons een stap dichter bij een klimaatneutrale toekomst voor Apple.