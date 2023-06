Arbeidskrapte op de ICT-markt: kabinet investeert 123 miljoen euro 

Er is een personeelstekort in de sectoren Techniek en ICT. Zo stonden er in het tweede kwartaal van 2022 86.250 vacatures open in de techniek en 35.950 in de ICT-sector. Het Nederlandse kabinet investeert 123 miljoen euro om de arbeidskrapte in deze sectoren tegen te gaan. Dit bedrag wordt geïnvesteerd in diverse samenwerkingsverbanden tussen verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen.

Investeren in publiek-private (ppsen) samenwerkingsverbanden

Volgens de Rijksoverheid investeert Nederland sinds 2010 in publiek-private samenwerkingen, om de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs te versterken. Dergelijke samenwerkingen creëren meer werkgelegenheid en mogelijkheden voor innovaties en ontwikkelingen. Als jongeren de benodigde vaardigheden bezitten voor de arbeidsmarkt, kunnen ze sneller aan de bak. Dankzij de bijdrage van het Nationaal Groeifonds, onderdeel van het actieplan Groene en Digitale banen, kunnen er meer ICT’ers opgeleid worden.

Pijlers van Actieplan Groene en Digitale Banen

Er zijn vier pijlers opgesteld in het actieplan om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Volgens het kabinet is het voor studenten goed om te weten waarom een ICT-studie belangrijk is. Met als doel dat jongeren weten waar ze aan bijdragen, wanneer ze kiezen voor een dergelijke studie.

De eerste pijler moet het voor vmbo- en havo leerlingen mogelijk maken om het werkveld te kunnen ervaren. Werkzaam zijn als hybride docent (wanneer je les geeft, maar ook werkzaam bent in het werkveld zelf) wordt gestimuleerd. Daarbij wil het kabinet zich richten op het integreren van techniek in andere disciplines. De tweede pijler draait om inclusiviteit van arbeidsvoorwaarden, en om- en bijscholing. Hiermee moet de instroom van deze sectoren vergroot worden. De derde pijler beschrijft het doel om procesinnovaties en digitalisering in te zetten om de productiviteit te vergroten. Want hoewel innovatie zeker aanwezig is, ontbreekt vaak nog de kennis hoe dit toe te passen is.

Tegengaan van versnippering in de ICT

Een belangrijke (vierde) pijler is het tegengaan van versnippering binnen deze sectoren. Het doel van het kabinet is om meer focus te leggen op het tegengaan van knelpunten die de vraag en aanbod in de weg staan. Om dit te kunnen waarmaken, is het voor de overheid belangrijk om samen te werken met verschillende partners. Het doel van dit alles is dat Nederland in kan blijven zetten op digitale transitie.

Opschaling naar vijftien samenwerkingsverbanden

De bijdrage van €123 miljoen zorgt er uiteindelijk voor dat meer mensen kunnen worden opgeleid tot ICT’er of een baan in de techniek kunnen vinden. Denk hierbij niet alleen aan scholieren, maar ook aan werkzoekende en werkende mensen. Met als voorwaarde dat de 15 nieuwe samenwerkingsverbanden cofinanciering ontvangen vanuit partners. Zoals het bedrijfsleven, het onderwijs of de overheid. Maar dat is niet alles. De 123 miljoen euro is onderdeel van een ruimer budget van 210 miljoen euro. Echter, het restant wordt pas in een latere fase geïnvesteerd.

Tijdsduur van het plan

Het uiteindelijke doel is om duurzame economische groei te stimuleren. De sectoren ICT en Techniek moeten hier dus een belangrijke bijdrage aan leveren. Wegens het huidige personeelstekort stagneert dit proces. Het plan om te investeren in meer ICT’ers en technici geschoolden loopt tot 2030. Idealiter levert dit plan ongeveer een miljoen aan (om)geschoolde mensen op.