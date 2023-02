AstroForge test voorjaar 2023 ruimtemijnbouw

Mijnbouw verwoest het milieu en de aarde raakt steeds verder uitgeput. In de ruimte liggen brokken metaal letterlijk voor het grijpen. AstroForge doet nu de eerste proeven met grondstoffenwinning in de ruimte.

AstroForge, eindelijk daden in plaats van woorden

De Amerikaanse startup AstroForge maakt zich op om de eerste experimenten met het winnen van metalen uit metaalasteroïden te beginnen. Dat maakt ze ook meteen de eerste startup om ook werkelijk wat we gaan doen in de ruimte.

De voorgangers Planetary Resources en Deep Space Industries leiden een slapend bestaan. De tijd is nu rijp voor ruimtemijnbouw. Dit, omdat het nu, dankzij SpaceX van Elon Musk en steeds meer concurrenten, veel goedkoper is geworden om mijnbouwrobots de ruimte in te slingeren.

16 Psyche is de grootste blootliggende brok puur metaal in het zonnestelsel. AstroForge zal zich richten op een kleinere asteroïde vlakbij.

Wat voor experimenten doet AstroForge?

In april 2023 al lanceert AstroForge een missie om hun technologie voor het raffineren van erts bij nul zwaartekracht te testen in een baan rond de aarde. Tijdens het experiment wordt asteroïdeachtig materiaal verdampt en gesorteerd in een plasmascheider. Omdat verschillende atomen een verschillende massa per atoom hebben, kan je zo de chemische elementen uit elkaar halen. De vervolgmissie vindt in oktober 2023 plaats.

Tijdens deze missie, die uitkomt ergens tussen de maan en de aarde, zal de doelasteroïde worden waargenomen. Wat deze doelasteroïde is, is nog niet bekendgemaakt. Mogelijk, hypothese van de auteur, gaat het om de metaalasteroïde 1986 DA. Dit brok massief metaal is ongeveer 2 km in doorsnede en bevat naar schatting 100.000 ton edelmetalen van de platinagroep.

Nou leuk, maar wat is er te halen?

Toetanchamon’s ijzeren dolk met gouden schede. De Egyptenaren konden in die tijd alleen ijzer uit meteorieten halen.

Herinner je je de sensationele vondsten van goudklompen van vele kilo’s? Vermenigvuldig dat met een slordige miljard. Dan heb je de hoeveelheid edelmetaal, die in een kleine metaalasteroïde zit van bijvoorbeeld een kubieke kilometer, en ook het grote potentieel van AstroForge. Deze hebben ongeveer dezelfde samenstelling als de kern van de aarde.

De metalen die hierin zitten zijn siderofiel. Een woord dat betekent: ze mengen graag met ijzer. De grootste metaal asteroïde, 16 Psyche, is zelfs 150 km in doorsnede. Maar die asteroïde is voorbij Mars, een heel eindje weg. Op dit moment is er de meeste interesse voor asteroïden in de buurt van de aarde, de Near Earth Asteroids. Die metalen zijn het goedkoopste naar de aarde te brengen.

Uiteraard bestaan ze vooral uit ijzer, op zich ook niet gek voor gebruik in de ruimte zelf, maar ook uit enkele zeer waardevolle metalen. Eén van deze metalen is het steeds schaarsere kobalt, maar bijvoorbeeld ook 5-35 procent van het steeds duurdere nikkel. Ter vergelijking: nikkelerts haalt tussen de 1 en 2 procent.

Verder komen er kleinere hoeveelheden chroom, zwavel, fosfaten, koper, germanium en sporen (1-10 ppm) van kostbare edelmetalen als goud, platina en iridium in voor.

Dat weten we omdat er een groot aantal ijzermeteorieten op aarde is gevallen. En deze hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van metaalasteroïden. De allereerste ijzeren voorwerpen, zoals de ijzeren dolk van Toetanchamon, en de ijzeren lanspunten van de Groenlandse Inuit, werden van meteorietijzer gemaakt. Nu kunnen we gaan, waar Toetanchamon niet van durfde te dromen.