Asus ROG Phone 5 heeft een flitsend tweede scherm (video) - Apparata

Foto: @Asus (ROG Phone 3)

De Asus ROG Phone 5 heeft volgens een gelekte video een futuristisch tweede scherm aan de achterkant.

Het design van de Republic of Gamers smartphone serie van Asus is altijd extreem geweest. Met de ROG Phone 5 (technisch gezien de vierde in de reeks) doet Asus daar daarentegen nog een schepje bovenop. Een gelekte hands-on video toont het high-tech design van de aankomende gaming smartphone mét tweede, diagonale schermpje achterop.

Asus ROG Phone 5 met tweede scherm

Asus is begonnen met het teasen van hun aankomende gaming smartphone, maar een lekker publiceert vandaag een hands-on. In de video is duidelijk het futuristische design van de phone te zien. Naar verluidt krijgt het toestel de nummer 5, ondanks het feit dat het de vierde in de reeks is. Hetzelfde gebeurde met de OnePlus 4; in China is 4 namelijk een ongeluksgetal.

Vooral het tweede scherm van de Asus ROG Phone 5 trekt de aandacht. Het diagonale schermpje lijkte te zijn verwerkt in de plastic achterkant van het toestel. De lekker toont een toffe animatie, waarna hij het daadwerkelijke scherm laat zien.

Daar is weer een selectie aan andere animaties te zien. Het is niet helemaal duidelijk uit de korte video wat er precies op het schermpje weergegeven wordt. Maar zoals bij veel gamer gear tegenwoordig, is het vooral de esthetiek die telt. En daar scoort Asus zeker wat punten.

Asus is niet vies van het implementeren van bijzondere displays en extra lichten. Zo kwam het Taiwanese computermerk recentelijk met een laptop met een LED patroon op de achterkant. Ook de ROG Phone-serie is doorgaans uitgerust met felle lichten en een hoekig ‘gamer’ design.

Wat betreft specs is er nog niet veel bekend over de Asus ROG 5 Phone. Lekker suggereren daarentegen wel een gloednieuwe Snapdragon 888 processor met 8GB RAM en een 6.000mAh batterij (65W snelladen). Dat komt overeen met voorgaande toestellen in de serie; Asus rust hun gaming phone veelal uit met high-end hardware.

Gezien Asus zelf al het toestel aan het teasen is, zullen we waarschijnlijk snel meer weten over de ROG 5 Phone.

Via: MySmartPrice