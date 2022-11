De Backbone One controller voor de Sony PS 5 is alleen voor de iPhone leverbaar

De smartphone heeft al veel gadgets opgeslokt, variërend van zaklamp tot encyclopedie. Met de Backbone One gaming controller komt daar eentje bij.

Smartphone als alleskunner

Alles is uiteindelijk informatie en alles wat informatie is kan door een universele computer, zoals je smartphone, worden overgenomen. Dat geldt ook voor een gaming controller, die bestaat uit een paar schakelaars en een wifi verbinding. Prik die schakelaars op je smartphone, installeer daar een app op die de schakelaars afleest en voilà, daar heb je je gaming controller. In theorie.

De Backbone One controller voor de Xbox is voor de iPhone leverbaar, en voor de Android in ontwikkeling.

Backbone One verandert je iPhone of Android in een controller

Met de Backbone One Gaming Controller wordt theorie, praktijk. Je kan namelijk met deze controller je iPhone omturnen tot een Xbox of een PlayStation 5 controller.

En deze gadget werkt behoorlijk handig. Het is bijvoorbeeld niet meer nodig om je controller steeds weer op te gaan laden, omdat je telefoon de taak overneemt en de controller maar een minieme hoeveelheid stroom nodig heeft. Op de controller kan je zowel de game besturen,als beeld krijgen van de gameconsole. Dat betekent dat je ook geen beeldscherm meer nodig hebt, maar de game op je smartphone kan spelen.

Als extra bonus zit er ook een aansluiting voor een koptelefoon op de controller. Dus wil je je gaming headset aansluiten op je smartphone, dan kan dat nu gewoon.

Eisen aan je telefoon

Je telefoon moet beschikken over een USB-C oplaadpoort. Dat geldt tegenwoordig voor bijna elke nieuwe telefoon. De Backbone One gaming controller werkt alleen op de iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en alle iPhone 14 toestellen. Je kan je aanmelden voor de wachtlijst, waar je een seintje krijgt zodra de Android versie leverbaar is.

De controller is in prijs vergelijkbaar de duurdere Microsoft PlayStation controllers, rond de € 120. Goedkoop is dat natuurlijk niet.

Conclusie Backbone One

Een prijs van € 120 voor een opbouwsetje is pittig, maar hiermee krijg je wel een slimme controller die veel meer kan dan de standaard controller. Ook kan je dankzij deze controller console games spelen op je smartphone. Dat is met standaard controllers niet mogelijk.

Ben je een fanatieke console gamer en vind je het lekker om op je smartphone te gamen? Dan is de Backbone One precies wat je zoekt. Hoewel je natuurlijk ook op een extern beeldscherm kan spelen.