Background refresh uit spaart iPhone batterij

iPhone batterijen zijn niet heel groot. Met een simpel trucje is het mogelijk om veel langer met je iPhone batterij te doen: background refresh uitschakelen.

Goedbedoeld, maar wel een energieslurper

Apple wil de gebruikers van een iPhone graag de maximale gebruikerservaring geven. Onderdeel daarvan is dat de apps, die op de iPhone draaien, altijd de laatste status bijhouden en communiceren met hun netwerk. De technische term daarvoor is background refresh, ook wel bekend als background app refresh.

Nadeel daarvan is dat het nogal wat rekenwerk vereist voor de processor, die daardoor flink wat stroom slurpt. Ook kost het zo’n 4-6 MB aan dataverkeer per uur. En dat is natuurlijk slecht nieuws voor je batterij, want deze raakt zo sneller leeg. Omdat de levensduur van de batterij afhangt van het aantal keer dat deze wordt opgeladen, gaat de batterij ook minder lang mee. Gelukkig is het niet zo heel moeilijk om background refresh uit te schakelen.

Hoe schakel je de background refresh uit?

Open ten eerste ‘instellingen’.

Kies dan ‘Algemeen’. Scroll vervolgens naar beneden en druk op ‘Vernieuwen achtergrondapp’.

Nu wordt een lijst zichtbaar met elke app die toestemming heeft, om op de achtergrond te blijven draaien. Bij elke app staat een schuifje. Schuif van elke app waarvan je het niet nodig vindt om deze actief te laten blijven, het schuifje naar ‘Uit’ om voor deze app. Deze is vervolgens niet meer actief op de achtergrond.

Wil je liever voor alle apps tegelijk background refresh uitschakelen? Dan kies je deze optie aan de bovenkant van de pagina en selecteer je daarna een van de volgende opties.

WiFi en mobiele gegevens is de standaard instelling, die dus geen data en energie bespaart

Alleen WiFi bespaart wel data, maar slechts beperkte energie.

Uit: hiermee wordt voor elke app alle background refresh uitgeschakeld. Dus ook voor berichten apps als WhatsApp, Telegram en dergelijke. Dit is de energiezuinigste optie.

Video: zo stop je background refresh op je iPhone

Bekijk je het liever op video stap voor stap? Dan ga je waarschijnlijk blij worden van de volgende YouTube creatie.