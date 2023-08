Baldur’s Gate 3 is eindelijk uit early access!

Het was een beetje een valse start, toen Baldur’s Gate 3 eind 2020 in early access ging. Larian Studios was niet lang na de release van het immens populaire Divinity: Original Sin II begonnen aan de ontwikkeling van BG3. De verwachtingen waren hooggespannen. Enigszins teleurstellend was het dan ook wel toen duidelijk werd dat na 3 jaar aan ontwikkeling enkel het eerste bedrijf van het spel speelbaar zou zijn. Gelukkig bood die eerste kijk wel hoop, want het zag er goed uit. Nu is de volledige versie van het spel dan eindelijk uitgekomen en het lijkt er op dat Larian het weer geflikt heeft. Het spel is zelfs zo goed dat andere gamestudio’s het schaamrood op de kaken hebben staan.

Wat is Baldur’s Gate?

De allereerste Baldur’s Gate game is ondertussen oud genoeg om zijn eigen whiskey te bestellen. In 1998 was het nog Bioware, van Mass Effect en Dragon Age, dat het spel uitbracht. Twee jaar later kwam het vervolg uit. Beide games vinden plaats in de wereld van Dungeons and Dragons. Maar naast de setting komen ook de game mechanics rechtstreeks uit die welbekende tabletop RPG.

Wil je een enorme ork spelen die elk probleem oplost met zijn knuppel, of een charmante halfling die met een luit in de hand alles en iedereen naar zijn of haar hand zet? Het kan allemaal! De klassen, wapens, vaardigheden en toverspreuken in Baldur’s Gate komen uit of zijn gebaseerd op hun evenknie in de D&D boeken.

Review in progress

Het gros van de mensen die dit artikel leest zal daarvan reeds op de hoogte zijn en misschien heb ook jij maar 1 vraag: Nu Bioware zich na het falen van Mass Effect: Andromeda zich even goed achter de oren krabt en Bethesda steeds minder laat horen van de lopende projecten, biedt Baldur’s Gate de RPG ervaring waar we naar snakken? Als we de gebruikersreviews op Steam mogen geloven is het overweldigend een ja. Het antwoord van de reviewers is voorzichtiger, maar eveneens positief.

Dat de gemiddelde gamer nogal wat tijd nodig gaat hebben om door BG3 heen te komen, is af te lezen aan het feit dat bijna alle reviews die in de week na launch gepost zijn ‘reviews in progress’ zijn. Oftewel, geen van de reviewers had de game al uit.

Tal van unieke playthroughs

Ook is de game niet echt in één ervaring te vatten. BG3 biedt keuzes zoals nooit tevoren. The Guardian noemt het de game waarin je (bijna) alles kan doen. Twee verschillende playthroughs kunnen dan ook compleet verschillend zijn.

Quests zijn vaak niet strikt lineair, maar hebben echt verschillende oplossingen. De sleutels van een dichte deur jatten, de deur inslaan, of aanpappen met de barman die je vertelt wanneer de deur van het slot af is. Het gaat bijna lijken op de complete vrijheid van de tabletop RPG. Het blijft ook niet bij geïsoleerde keuzes die elke speler onherroepelijk weer naar hetzelfde punt toe brengen. Keuzes kunnen opstapelen, waardoor het einde van de ene playthrough significant kan verschillen van je volgende run.

De concurrentie drukt de verwachtingen voor eigen releases

Wellicht de meest duidelijke indicator dat Larian met BG3 iets werkelijk bijzonders op deze aardkloot heeft neergezet, is de reactie van de concurrentie. Werknemers van verschillende andere gamestudio’s trokken snel naar Twitter om de verwachtingen voor hun eigen games te temperen. Er werd zelfs gezucht dat de kwaliteit van BG3 ervoor kan gaan zorgen dat gamers alle andere releases ernaast gaan leggen als maatstaf. Met daarmee maar één mogelijke conclusie: dat andere games afgerekend gaan worden omdat ze niet aan BG3 kunnen tippen!

Like a lot of people, I'm deeply excited about what the lovely folks at Larian accomplished with Baldur's Gate 3, but I want to gently, pre-emptively push back against players taking that excitement and using it to apply criticism or a "raised standard" to RPGs going forward

1/10 — Xalavier Nelson Jr. (@WritNelson) July 8, 2023

Baldur’s Gate 3 wordt door de concurrentie zelfs omschreven als een ‘once in a lifetime RPG.’ Larian zal wel blij zijn met de gratis reclame. Grimlore Games, Insomniac, Obsidian (bekend van Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas en Pillars of Eternity, wellicht de grootste concurrent van Larian), allemaal trokken ze aan de alarmbel. De boodschap was bijzonder eenduidig. Ons werk niet vergelijken met Baldur’s Gate 3 a.u.b.! Volgens mij kan BG3 zich geen betere review wensen.