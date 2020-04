Batterij MacBook gaat voortaan langer mee

Apple gaat de levensduur van MacBook-batterijen naar eigen zeggen flink verbeteren met een interessante software update.





Apple kondigde gisteren een kleine update voor MacOS aan met potentieel gigantische gevolgen voor de MacBook laptops. MacOS Catalina 10.15.5 heet niet voor niets ‘battery health management’. En zoals de naam al suggereert, moet de update de ‘gezondheid’ van je MacBook-accu sterk verbeteren.

Lithium-ion zijn zo’n beetje in de hele industrie van de draagbare gadgets in gebruik en ze hebben bijna alleen maar voordelen. Een van de grotere nadelen van de technologie is daarentegen dat ze op ten duur achteruit gaan in kwaliteit. Nou ja, tenzij Apple de performance zelf achteruit schroeft, maar dat schandaal zullen ze niet meer willen herleven. Hoe dan ook, een groot nadeel van dergelijke accu’s.

De update zal de batterij van MacBook’s beter in de gaten gaan houden. Door onder andere oplaadpatronen en hitteniveau’s in kaart te brengen moet de aftakeling van je batterij op chemisch niveau beperkt worden. En dat is ontzettend belangrijk gezien het feit dat batterijen nog steeds heel lastig te vervangen zijn. Het nadeel kan wel zijn dat je batterij dan minder vol opgeladen wordt, zo zegt Apple zelf. Je moet dus afwegen of de performance van de batterij over een lange periode afweegt tegen het verlies van de maximale charge.

Apple lanceert de update officieel later dit jaar, maar als je onderdeel uitmaakt van developer beta, dan kun je de aftakeling van je accu nu al beperken. Alle MacBooks met een Thunderbolt 3-aansluiting krijgen de update uiteindelijk.