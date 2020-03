Apple MacBook Air teardown: Een stap(je) vooruit

De Apple MacBook Air 2020 is op sommige reparatievlakken een stapje vooruit gegaan. Maar Apple is er zeker nog niet.





De gloednieuwe en volgens Apple razendsnelle MacBook Air mag dan wel een verbeterd toetsenbord hebben, maar hij is ook peperduur. Mocht er wat kapot gaan, hoe gemakkelijk zou het dan zijn om de laptop te repareren en hoeveel werk moet een professional erin steken om het ding gemaakt te krijgen? iFixit zocht het uit.

Het moge duidelijk zijn, Apple staat bekend om een hele hoop redenen, maar repareerbaarheid is daar niet één van. Neem bijvoorbeeld de MacBook Pro, die een keiharde 1/10 kreeg van het reparatiemedium. Verrassend genoeg is de MacBook Air er een stukje op vooruit gegaan!

Apple heeft volgens iFixit wel wat geleerd van de gesoldeerde homp metaal die MacBook Pro heet. De nieuwe MacBook Air is wat betreft batterij zelfs verrassend goed bereikbaar. Nu heeft dat geen zin als Apple de batterij eigenhandig overbelast, maar mocht de accu wat verouderd zijn of kapot gaan, dan is hij verrassend gemakkelijk te vervangen.

Ook zijn dingen als de trackpad, de verkoelende fans, ports voor externe aansluitingen en de speakers modulair, wat betekent dat ze relatief gemakkelijk te vervangen zijn. Natuurlijk moet er dan wel nog een hoop geknutseld worden, maar het feit dat ze, wanneer blootgesteld, goed te vervangen zijn is ontzettend goed nieuws.

Helaas trekt Apple deze tendens niet helemaal door. De SSD en de RAM zitten namelijk – zoals alles in de MacBook Pro – vast gesoldeerd. Je kunt deze onderdelen dus in principe niet vervangen en/of verplaatsen. Nu is het bij MacBooks en laptops in het algemeen niet vaak een eis van gebruikers om onderdelen te upgraden. Maar zeker een SSD kan het nog wel eens begeven. Die is dus onmogelijk te verplaatsen. Zonde!

Oh, en het nieuwe Magic Keyboard is slechts een halve millimeter dikker dan het geplaagde Butterfly Keyboard. Dat is zeer verbazingwekkend, gezien de ‘scissor keys’ doorgaans veel meer ruimte nodig hebben dan de silicone oplossing in de Butterfly toetsenborden. Apple heeft wat dat betreft dus wederom een flinke stap vooruit gemaakt.

Al met al geeft iFixit de MacBook Air nog steeds maar een 4/10 op de repareerbaarheidsschaal. Een aantal onderdelen is goed te vervangen, terwijl andere componenten nooit meer los komen van het frame. Een flinke stap vooruit, maar we zijn er absoluut nog niet!

Foto @iFixit

