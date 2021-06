Battlefield 2042 is keihard terug met eerste gameplay (video) - Apparata

Na de aankondiging van vorige week is het eindelijk zover: DICE komt met de eerste, snoeiharde Battlefield 2042 gameplay trailer.

Afgelopen week werd Battlefield 2042 eindelijk aangekondigd. De volgende game van de Call of Duty-concurrent is nu keihard terug met daadwerkelijke gameplay. De ruim 3 minuten durende trailer laat een hoop nieuwe aspecten van de aankomende game zien. Dit onthult DICE allemaal met de keiharde Battlefield 2042 gameplay.

Battlefield 2042 gameplay

Het eerste wat veteranen van de franchise zal opvallen, is de gigantische schaal van de game. Battlefield 2042 introduceert voor het eerst 128 spelers in één match. Dat wordt onder andere bij shots vanuit helikopters goed zichtbaar. De maps zijn immens en de hoeveelheid ‘only in Battlefield’ gekkigheid daarmee alom aanwezig.

Daarnaast zit de Battlefield 2042 gameplay trailer boordevol nieuwe mechanieken. We zien onder andere de grappling hook en wing suit in actie, maar ook het nieuwe PLUS-systeem. Je kunt straks tijdens een match op ieder moment je wapen customizen. Het menu vormt een plus en laat je onder andere tijdens een gevecht een silencer of een andere scope op je gun zetten.

Verder toont de trailer allerlei nieuwe en oude bekende voertuigen. Uiteraard zijn de Apache en Abrams-tank terug. Ook de tuk-tuk kan weer door alle chaos sjezen. Verder introduceert de game een Osprey-vliegtuig met twee omnipropellers. De Hummingbird met miniguns is terug. We zien in de gameplay zelfs kort een gigantische gevechtshelikopter met meerdere opereerbare machinegeweren aan boord, wat nieuw is voor Battlefield 2042.

Battlefield 2042 komt op 22 oktober uit voor PC, Xbox Series X | S, PlayStation 5, Xbox One en PlayStation 4. Matches met 128 spelers is niet voor last-gen consoles beschikbaar, daarvoor blijft het bij 64 spelers.