Bekijk hier de eerste beelden van dé PlayStation docu

Mocht je later dit jaar een PS5 kopen dan moet je echt eerst deze PlayStation documentaire kijken.

Met de PlayStation 5 zijn we, zoals de naam al zegt, aangekomen bij de vijfde generatie PlayStation. Al sinds het einde van de jaren negentig weet Sony de woonkamers van menig gamer te bereiken.

In de onafhankelijke documentaire genaamd From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution krijg je als kijker te zien hoe die PlayStation revolutie tot stand is gekomen. De documentaire brengt de geschiedenis van de console in beeld en hoe het apparaat is gegroeid tot één van de populairste consoles ter wereld.

De eerste beelden van de PlayStation documentaire zijn vandaag verschenen. In From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution zijn exclusieve interviews te zien met de huidige PlayStation baas Jim Ryan. Ook komt Hideo Kojima, dé man achter Metal Gear Solid, aan het woord. Verder is Mark Cerny, de technische man achter de nieuwe PlayStation 5, te zien in In From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution. De uitgebreide docu verschijnt 7 september op streaming, Blu-Ray en DVD.

Mocht je een PlayStation 5 willen kopen of overwegen, dan is deze docu een mooie aanloop naar die aankoop. De PlayStation documentaire verschijnt immers enkele maanden vòòr de release van de PS5.