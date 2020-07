Liggen de PS5 en Xbox Series X nog op schema?

Zowel de PS5 als de Xbox Series X zijn afhankelijk van leveranciers die op tijd onderdelen moeten leveren.

Eind dit jaar is het de bedoeling dat zowel de PS5 als de Xbox Series X in de winkels komen te liggen. Met de uitbraak van het coronavirus zou je misschien denken dat zowel Sony als Microsoft met vertragingen te maken hebben. Vooralsnog lijkt dat er niet op. De releases staan nog steeds gepland voor het najaar.

Af en toe laat een leverancier van zich horen dat alles goed zit. Zo ook AMD. Tijdens een aandeelhoudersvergadering heeft Lisa Su, CEO van AMD, bekendgemaakt dat alles volgens planning verloopt. AMD levert onder andere chipsets voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X.

Niet alleen goed nieuws voor de consoles, maar ook computerfabrikanten die gebruik maken van AMD-spullen. Of het nu gaat om videokaarten of de processoren van het bedrijf. Alles loopt op orde en er is geen sprake van een vertraging.

We naderen augustus en dat is vermoedelijk een maand waar zowel Microsoft als Sony meer los gaan laten over de Xbox Series X en de PS5. Onder andere de prijs, beschikbare kleuren en een exacte releasedatum zijn nog onbekend van beide consoles.