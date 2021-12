Beleef de toekomst van gamen op je eigen console!

De toekomst van gamen is bijna hier en dankzij The Matrix: Awakens kun je er al vast kennis mee maken: in je eigen huiskamer!

Vraag jij je ook wel eens af: hoe hebben ze dit zo voor elkaar gekregen in deze game? Natuurlijk is dat te lastig om hier even uit te leggen, maar meestal is een goede basis een mooie plek om te beginnen.

Unreal Engine

Neem de Unreal Engine. Deze werd tot leven geroepen door Epic Games en vormde sindsdien de basis van een aantal topverkopers. Deze ‘engine’ wordt steeds meer en meer verbeterd om spellen steeds mooier te maken en de belichting, graphics en dat soort zaken steeds verder te verbeteren. Goed nieuws: Unreal Engine 5 is onderweg, de nieuwste versie van de engine. En je kunt er alvast een voorproefje van krijgen.

The Matrix: Awakens

Want naast de aankomende Matrix film is er nu ook een Matrix ‘game’! Hij heet The Matrix: Awakens en is volledig gratis. De term game moet je met een korrel zout nemen, het wordt een ‘experience’ genoemd. Er is geen storyline, het is technisch gezien nog niet eens af. Maar het is wel een mooie demonstratie van de technologie.

De acteurs en actrices uit de aankomende film heten je welkom in The Matrix: Awakens en je krijgt een klein voorproefje van hoe schieten werkt in de experience. Daarna wordt je neergeplempt in een stad die lijkt op New York en kun je rondrijden in auto’s of rondlopen. Dat is het eigenlijk.

Maar zoals gezegd, het gaat niet om de gameplay, maar om wat je ziet. Hoe auto’s rijden, hoe de schade op auto’s werkt, de belichting, de graphics en dat soort zaken. Dit gaat de basis worden voor games in de toekomst, dus je kunt gratis en voor niets zien hoe de toekomst eruit ziet met The Matrix: Awakens. Je kunt de experience nu downloaden op de PS5 of Xbox Series S en X.