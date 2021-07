Bellen als cartoon is super gaaf

Afbeelding via The Verge

We hebben veel digitale meetings tegenwoordig. Maar nu wordt dat leuker, want je kunt bellen als een cartoon.

Dat kan met Zoom. Een van de grootste aanbieders voor digitaal videobellen maakt het vanaf nu mogelijk. Maar je moet dit doen via de desktop- app van Snapchat. Ingewikkeld? Valt mee en hierdoor wordt je een levende cartoon op je volgende saaie meeting!

Bellen als cartoon

Snap heeft onlangs de cartoonfilter bijgewerkt van zijn mobiele app. Veel gebruikers zijn hier behoorlijk enthousiast over. De filter verandert je in een generieke DreamWorks / Pixar-creatie en is verrassend vloeiend en mooi. Niet al je uitdrukkingen komen goed over, maar dat nemen we op de koop toe. Nu is het mogelijk om via de desktop- app de filter van Snapchat te gebruiken bij je volgende Zoom gesprek. De filter is beschikbaar via de Snap Camera desktop-app op Mac en PC.

Hoe?

Je moet wel Windows 10 of macOS 10.13 hebben. Of hoger, dan moet het werken. Om te kunnen opnemen als cartoon moet je natuurlijk eerst de Snap Camera-app downloaden en installeren. Geef daarbij toegang tot je microfoon en camera, anders heb je er niks aan. Ga vervolgens naar de app, start Zoom en maak van de Snap Camera je camera- invoer. Heb je een Mac, dan ga je naar ‘voorkeuren’ toe. Daar staat dan ‘Video’ in het bovenste menu. Voor PC gebruikers: klik op het tandwieltje in de app en selecteer ook daar ‘video’. In het volgende menu genaamd ‘camera’ selecteer je Snap Camera.

Als je daarna naar de app ga van Snap Camera kan je daar je filter kiezen. Die staat onder de camera feed. Klik erop en het werkt!