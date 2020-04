Ben jij al fan van Netflix ‘Tiger King’ Joe Exotic? [video’s]

Goed nieuws voor de liefhebbers van deze knotsgekke dierentuin-eigenaar.





Met de Netflix-original ‘Tiger King: Murder, Mayhem, Madness’ heeft Netflix weer een wereldwijde kijkcijferhit in handen. Het was ook wel een beetje te verwachten.

Het verhaal van een verslaafde, polygame, homoseksuele dierentuineigenaar die bijklust als zanger, gouveneur wil worden en uiteindelijk jarenlang achter tralies verdwijnt voor onder meer een een huurmoord krijg je als scenarioschrijver niet verzonnen. Dat deze freakshow werkelijkheid is maakt het verhaal nog bijzonderder. De documantaire ‘ Tiger King: Murder, Mayhem, Madness’ maakt dan ook wereldwijd de tongen los. Sterker nog, men heeft Donald Trump zelfs zover gekregen dat hij gaat bekijken of de tijgerkoning in aanmerking kan komen voor gratie. Zijn opmerking ‘ Is this guy’s name really Joe Exotic’ is nu al legendarisch.

Netflix weet dan ook niet hoe snel zij meer materiaal moet brengen om maximaal van dit succes te profiteren. Naast een achtste bonus-aflevering, die sinds afgelopen woendag in Nederland te zien is, plaatste men ook een video op YouTube, waarin men met betrokkenen bijpraat.

Ook de andere hoofdrolspelers in de documentaire zijn inmiddels sterren in wording. Producer Rick Kirkham werd dan ook gevraagd voor een podcast en dat bleek een gouden greep. In ruim 2 uur tijd gaat hij, in deze Podcast waar je voor moet betalen in detail terug naar zijn belevenissen op de tijgerranch. Genieten voor de fans dus!

Ook als je niet wilt betalen is er op YouTube inmiddels van alles te vinden over de dierentuin waar de eigenaar, die overigens ook zijn opwachting maakte bij Louis Theroux, misschien wel de grootste bezienswaardigheid was.

Als je de dieren(tuin)gek liever over slaat kun je natuurlijk ook even kijken wat er verder in april op Netflix te zien is of de gratis tv-series van het in Nederland bijna vergeten Apple TV bekijken.