Bestaat jailbreaking nog?

Apple heeft haar operating system flink dichtgetimmerd. Met jailbreaking kan je er uit breken en dingen doen die Apple verboden heeft.

Wat is jailbreaking precies?

Het fenomeen jailbreaking bestaat al zolang er iPhones bestaan. Dit is vanaf 2007. Het betekent dat je inbreekt in het besturingssysteem van de iPhone en daarmee allerlei beveiligingsmaatregelen omzeilt. Zo kan je bijvoorbeeld het uiterlijk van je iPhone scherm veranderen of nieuwe functies toevoegen. Een soortgelijk proces, genaamd rooting, bestaat ook voor Android.

De app Cydia wordt vaak gebruikt om een iPhone mee te jailbreaken. Bron Kgw1226/Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Wat kan je met jailbreaking?

Het grootste voordeel van jailbreaking is dat je in staat bent om ongewenste features van Apple te verwijderen en nieuwe dingen aan iOS toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan ringtones die niet van Apple zijn of een andere browser dan Safari.

Een tweede voordeel is dat je allerlei apps kan installeren die niet toegelaten worden tot de App Store van Apple. Het reviewproces van apps bij Apple is behoorlijk streng, waardoor veel apps die toch nuttig zijnof die bijvoorbeeld een politicus belachelijk maken, niet toe worden gelaten tot de App Store.



Nadat je je telefoon gejailbreaked hebt, bijvoorbeeld met de app Cydia, kan je deze apps zoals dat heet sideloaden. Dat is buiten de App Store om downloaden. En wat dacht je van je telefoon gebruiken als wifi hotspot? Deze handige Android functie is ook toegankelijk op Apple, na jailbreaking.

Is het nog steeds zinvol?

Veel features die vroeger alleen na jailbreaking beschikbaar waren, zijn ondertussen door Apple in iOS verwerkt. Volgens sommige kenners heeft het daarom geen zin meer om te jailbreaken met iOS 15. Dit, omdat jailbreaken ook veel nadelen heeft. Zo vervalt de garantie van Apple en je opent allerlei kwetsbaarheden voor hackers. Ook de apps die je via niet officiële App Stores downloadt, kunnen vol zitten met bijvoorbeeld de Godfather malware. Ook verstoort jailbreaking soms de werking van je telefoon en je kan geen updates meer downloaden.

Is je telefoon voorzien van jailbreaking? Dan kan je ook problemen krijgen als je deze inruilt bij Apple. Gelukkig kan je met een factory reset vrij eenvoudig je iPhone weer in de normale staat terugbrengen. Wel ben je dan alles kwijt wat erop staat. De conclusie is: begin alleen met jailbreaking als je weet wat je doet en een duidelijk doel hebt. Vaak kan je dat ook bereiken zonder jailbreaking. Dat heeft uiteraard de voorkeur.