Bewijs: 5.4-inch iPhone komt eraan

Er is bewijs opgedoken dat Apple werkt aan een kleinere 5.4-inch grote iPhone.

Tegenwoordig moet alles groot, groter, grootst. De meeste smartphone hebben een formaat van 6-inch of zelfs groter. Sommige vlaggenschepen kruipen -mede door de dunne randen, richting de 7-inch. Apple heeft met de iPhone SE als één van de weinige premium merken een kleine smartphone in het gamma. Maar dat is niet de enige.

Apple werkt aan nog een kleine iPhone met een schermformaat van 5.4-inch. Het bewijs voor het bestaan van deze iPhone is opgedoken in een beta van iOS 14, aldus de ontdekking van 9to5Mac.

De verwijzing naar een 5.4-inch iPhone werd gevonden aan de hand van Display Zoom. Met deze feature op iOS kun je tekst, icoontjes en knoppen groter maken. In iOS 14 beta 3 is een verwijzing te vinden naar de komst van die kleinere iPhone.

Er bestaan al lange tijd geruchten over zo’n kleinere iPhone, maar tot op heden hebben we nog niets gezien van Apple. Ter vergelijking: de iPhone SE heeft een 4.7-inch LCD scherm en de iPhone 11 heeft een 5.8-inch OLED scherm. Deze nieuwe 5.4-inch iPhone zou zich dus qua formaat tussen deze twee modellen in het huidige gamma van Apple kunnen begeven.