Bijna anderhalf miljoen Nederlanders heeft ChatGPT gebruikt

Chatbot ChatGPT is bijna standaardvocabulaire geworden in Nederland. Niet alleen is het programma regelmatig in het nieuws, de Nederlander weet de chatbot ook goed te vinden. Sinds december van afgelopen jaar tot en met maart 2023 bezochten bijna anderhalf miljoen Nederlanders de website. Vooral onder jongeren is gebruik van ChatGPT populair.

Vooral populair onder jongeren

In totaal hebben we het over 1.418.000 Nederlanders, of 10% van de personen van 13 jaar en ouder. Verdeeld in leeftijdscohorten vinden we verreweg de meeste van die gebruikers in het cluster 13 tot en met 24 jaar. 19% van de mensen van die leeftijd heeft in de eerder genoemde tijdsperiode de website bezocht.

Wanneer we kijken naar dagbesteding bestaat de grootste groep uit studenten van 18 tot 28 jaar. Bijna een kwart van deze mensen heeft op een of ander moment de site van ChatGPT bereikt. Zij gebruiken de chatbot ook vaker dan anderen. Van de gebruikers heeft meer dan de helft de chatbot meer dan incidenteel gebruikt. 22% van deze groep bezocht de chatbot zelfs op meer dan 6 dagen.

ChatGPT meer gebruikt op desktop dan app

In een samenleving waar het bezitten van een smartphone, zeker onder de jongeren, steeds meer een noodzaak wordt zou je verwachten dat het nieuwste technologische speeltje ook hoofdzakelijk via de telefoon wordt gebruikt. Maar dat blijkt niet het geval. Twee derde van het gebruik van ChatGPT verliep via de desktop of laptop. De reden is vermoedelijk dat het gebruik van ChatGPT vooral gedaan wordt bij het schrijven van teksten, en dat doet men vooralsnog liever niet op de smartphone.

Aantal gebruikers loopt wel terug

Toch is het toekomstperspectief van OpenAI niet enkel rooskleurig. Voor het eerst loopt het aantal gebruikers dat de chatbot weet te bereiken substantieel terug. Ook het aantal downloads van de app op de App Store vermindert. ChatGPT is ondertussen een maand of zeven beschikbaar voor het publiek. Het kan dus gewoon zijn dat de nieuwigheid er een beetje van af is. Of is er iets structureels gaande?

Generatieve “AI” programma’s zijn de nieuwste hype in tech-land. Waar de nieuwscyclus vorig jaar verzoop in het NFT nieuws, proberen anno 2023 de tech start ups ons ervan te overtuigen dat de toekomst “AI” is. NFT’s zijn ondertussen volledig irrelevant geworden. Of “AI” volgend jaar nog relevant is gaan we meemaken, wel staat vast dat het inmiddels geen hip nieuw iets meer is. De gemiddelde consument is er inmiddels aan gewend dat wat je op je scherm te zien krijgt mogelijk een gehusseld allegaartje is van (vaak gestolen) mensenwerk.

In juni werd ChatGPT 10% minder gebruikt dan de maand er voor. Dat betekent niet dat er ook 10% minder mensen de chatbot opzochten. We hebben het hier puur over momenten dat de bot gebruikt werd. Qua unieke gebruikers liep de teller terug met 6%. In ruwe aantallen blijft ChatGPT een publiekstrekker. In totaal werd ChatGPT anderhalf miljard keer bezocht afgelopen maand. De terugloop op de Apple app is groter met 38%. Mogelijk is het gebruik van de chatbot toch een taak die meer geschikt is voor een desktop. Of het een tijdelijke dip betreft of het begin van het einde voor ChatGPT is lastig te zeggen op het moment. De toekomst zal het uitwijzen.

Gebruik van chatbot ChatGPT is niet onomstreden.