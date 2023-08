Bijna de helft van al het internetverkeer afkomstig van bots

Zijn we echt verrast van dit nieuws? Nee toch? Maar soms moet je gewoon gedegen onderzoek doen zodat je kan bewijzen wat je voor waar aannam. Of in ieder geval zodat je het kan kwantificeren. Dat moeten de onderzoekers van een recente studie hebben gedacht. Van al het verkeer op het internet is net iets minder dan de helft momenteel afkomstig van bots.

Hoogst gemeten waarde in tien jaar

Waren er in 2013 dan ook zoveel bots? Helaas, de metingen worden pas tien jaar gedaan. De lijn gaat sindsdien vrij rap omhoog. De gemeten waarde in 2022 (47,4%) is 5,1% hoger dan vorig jaar. De onderzoekers verwachten dat deze lijn alleen maar verder zal stijgen, voornamelijk vanwege generatieve “AI” tools zoals ChatGPT. Ironisch genoeg slecht nieuws voor ontwikkelaars van “AI”, aangezien zelfs “AI” geen soep kan maken van het eigen werk.

Bots worden vooral ingezet voor het geautomatiseerd verspreiden van spam en cybercriminaliteit. Een van de voorbeelden is een vage e-mail waarin je met gebroken Nederlands of Engels “gratis” bitcoin wordt aangeboden. Bots worden daarnaast ook ingezet voor het hacken van servers, accounts en het uitvoeren van DDOS aanvallen. Daarbij worden de bots steeds geraffineerder. De komst van “AI” zal – zolang “AI” niet verzuipt in het eigen werk – het allemaal nog veel erger maken.

“Bots zijn snel blijven ontwikkelen sinds 2013, maar met de komst van generatieve kunstmatige intelligentie zal de technologie nog sneller evolueren over de komende tien jaar”, aldus Karl Triebes, Senior VP en GM bij Imperva.

Bots in 21e-eeuwse oorlogvoering

De resultaten van het onderzoek van dit jaar liggen hoofdzakelijk in de lijn der verwachting. Meer botverkeer, meer ‘kwaadwillende’ bots, meer geavanceerde bots en een groei in overname van accounts door databreuken. Maar er was ook een onverwachte ontwikkeling, mogelijk gemaakt door de zet van Poetin waarvan (vrijwel) iedereen dacht dat hij het niet zou doen: het met bruut geweld binnenvallen van Oekraïne.

Imperva zag een toename van de inzet van bots bij politieke conflicten. De toename was hoofdzakelijk het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Geautomatiseerde aanvallen op Oekraïense webapplicaties namen in 2022 met 145 procent toe ten opzichte van 2021. Waarschijnlijk hadden deze aanvallen het doel de kritieke infrastructuur van het land te ontregelen. De energiesector, telecom, transport en financiën: ze draaien tegenwoordig allemaal op het internet, en dus zijn ze ten tijde van oorlog een rijp doelwit voor agressors.