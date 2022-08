Binnenkort appen met de chatrobot van WhatsApp

De nieuwe chatrobot van WhatsApp kan wel degelijk heel handig zijn.

WhatsApp is nog steeds veruit de grootste chatdienst van de wereld. Dat willen ze natuurlijk graag zo houden en daarom komen ze steeds met nieuwe functies. Nu ook weer met deze chatrobot. Met deze bot kan je ´appen´ als je bijvoorbeeld alles zou willen weten over de nieuwste updates.

Chatrobot WhatsApp

WhatsApp is niet vies van andere functies kopiëren van concurrenten. Signal en Telegram hebben namelijk al iets soortgelijks. Maar laten we eerlijk zijn: chatbots zijn niet meer weg te denken, dus waarom ook niet integreren in berichtendiensten. De bot binnen WhatsApp zal iets anders worden zoals we gewend zijn. Het deelt namelijk alleen maar informatie en je kan er dus niet meer communiceren.

WABetaInfo kwam met dit nieuwtje en zegt dat de functie nog in de beginfase van ontwikkeling zit. Daarom is er nog niet zoveel over bekend.

WABetaInfo

Chat

De chatbot zal er als een gewone chat uit zien in je lijst met contacten. Je kunt het dus gemakkelijk vinden (ook via de zoekfunctie). Als je erop klikt zie je een welkomsbericht. Dit bericht geeft je tevens meer informatie wat je kunt verwachten. Denk hierbij aan de eerste informatie over de nieuwste functies, komen er allerlei tips binnen en kan je meer leren over veiligheid. Het zend dus berichtjes naar jou toe.

WhatsApp benadrukt dat ook deze berichten end-to-end versleuteld zijn. De vraag is of je daar ook echt wat aan hebt. Duidelijk is wel dat je niks kan terugzeggen tegen de bot en het zijn tevens standaardmeldingen. Althans, tot nu toe. Misschien komt daar nog verandering in. De functie is namelijk nog in ontwikkeling, dus het duurt nog lang voordat je de chatbot in je contacten ziet. En net zoals bij je andere contacten, blokkeren is mogelijk als je hier helemaal niet op zit te wachten.