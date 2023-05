Binnenkort nieuwe WhatsApp functie: verzonden berichten verwijderen

Een bericht naar de verkeerde persoon of appgroep, een toch wel erg beschamende typfout. Het hoort er ook wel een beetje bij, de kleine misverstandjes op WhatsApp. Een tijd geleden kwam Whatsapp al met de mogelijkheid om berichten te verwijderen. Maar ja, dan staat er de mededeling “Bericht verwijderd” voor eenieder om te zien. Met als gevolg de nodige “Keep your secrets” gifjes, of voor de niet-boomers “bericht verwijderen is adje doen” stickers.

Meta komt met edit functie voor berichten

Aan al die grappen en grollen komt nu dus een eind. Of wellicht ontstaat er weer een nieuw spelletje. Feit is dat een nieuwe functie die volgens Meta (de schuilnaam van Facebook) ergens in de komende weken gelanceerd wordt, gebruikers in staat zal stellen berichten aan te passen na verzending. Je moet wel snel zijn, want het aanpassen van berichten zal alleen in de eerste vijftien minuten na verzending mogelijk zijn.

De functie zal wereldwijd worden aangeboden. Het gebruiken van deze functie gaat zoals we inmiddels gewend zijn bij WhatsApp: gewoon het gewenste bericht een seconde of twee selecteren en dan de gewenste functie aan tikken.

Aangepaste berichten met label voorzien

Wel zullen aangepaste berichtjes voorzien worden van een label, zodat iedereen weet dat het bericht niet meer in originele staat verkeert. Naast de timestamp van het bericht staat in het Engelstalige voorbeeld van Meta het woord ‘edited’. Waarschijnlijk wordt dat in het Nederlands gewoon ‘aangepast’.

Meta zelf is best te spreken over de functie Volgens het moederbedrijf van WhatsApp vervult de nieuwe functie een belangrijke rol om het gebruikscomfort te verhogen. Berichten hoeven nu niet meer in het geheel te worden verwijderd en te herschreven. Waarschijnlijk is de functie een reactie op een vergelijkbare functie die recentelijk is uitgebracht voor Apple iMessage.

Wanneer de functie in Nederland te gebruiken zal zijn is momenteel nog niet bekend.