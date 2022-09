Bionische ogen binnen bereik na implantatie in schaap

Phoenix 99 bionisch oog. Bron: Universiteit van Sydney

Bionische ogen beloven veel blinde mensen weer het zicht te kunnen teruggeven. De toepassing van bionische ogen in mensen is weer een stuk dichterbij gekomen na een geslaagde dierproef.

Schapen zijn niets bijzonders in Australië. Toch was er iets speciaals aan de hand met dit een groepje schapen. Drie maanden lang werd deze kleine kudde schapen voorzien van bionische, kunstmatige ogen. Deze waren met behulp van chirurgie geïmplanteerd achter het netvlies van hun ogen.

Bionische ogen nu klaar voor proeven op mensen

De schapen maakt onderdeel uit van een medische proef van de universiteit van Sydney, met als doel om mensen die lijden een bepaald type blindheid weer dat gezichtsvermogen terug te geven.

Het bionisch oog, de Phoenix 99, is hierboven afgebeeld. Het was hiervoor nog niet getest en de onderzoekers wilden weten of er ook afstoting of andere ongunstige biologische reacties op deze kunstmatige ogen zouden op worden gewekt. Na afloop van de proef werden deze negatieve effecten niet gevonden, waardoor men het nu aandurft om klinische proeven te nemen. Dat wil zeggen dat ze op mensen worden uitgeprobeerd.

Spectaculaire nieuwe mogelijkheden

Het bionisch oog werkt met behulp van een bril. In deze bril zit een kleine camera die de beelden doorstuurt naar het implantaat. Dat produceert weer elektrische signalen, die op worden gevangen door de zenuwen achter het netvlies.

Star-Trek-liefhebbers kenden natuurlijk Geordi la Forge met een “visor” die zijn ogen verving. Deze Star Trek visie op een bionisch oog is nu een stukje dichterbij gekomen. Goed nieuws voor de 2,2 miljard mensen op de aarde die lijden aan een verminderd gezichtsvermogen.

Hier in het rijke Westen zijn dat vooral ouderen. In Afrika is rivierblindheid een enorm probleem. Ook vitamine-A tekort zorgt voor veel oogproblemen. Voor al deze groepen gaat het leven een stuk op vooruit als het weer goed kunnen zien.

Als je de camera van het bionisch oog vervangt door bijvoorbeeld een warmtecamera, een UV-camera of een radioantenne, zou er letterlijk een nieuwe wereld voor je open gaan. Dit zou dus wel eens heel groot kunnen worden.