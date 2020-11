Bitcoin dik door $ 19.000,-/ EUR 16.000,-. Komt er een koersrecord?

Bitcoin weer stevig in de lead op cryptomarkt.

De Bitcoin sneeuwde gisteren een beetje onder. Andere cryptomunten, die meer dan 50% winst in één dag noteerden, stalen de show. Vandaag is dat weer anders. Langzaam maar zeker wordt de vraag relevant of Bitcoin een nieuw record gaat laten zien. Wij kijken vooruit.

Bitcoin positief in dalende markt

Als we naar de live cryptokoersen kijken, die ik vandaag om 10.20 uur vastlegde, zien we dat de Bitcoin stevig verder stijgt ten opzichte van gisteren. De andere grote cryptomunten moeten hun sterke stijging van gisteren met een correctie bekopen. Dit geldt overigens niet voor Stellar (XLM), dat ook vandaag een koerswinst van 14,89% noteert.

De koers van de Bitcoin in $ bedraagt op dit moment $ 19.090,54 en daarmee is de grootste cryptomunt ruim door de $ 19.000,- geschoten en nog zo’n $ 500,- verwijderd van de recordkoers uit eind 2017. De vraag is natuurlijk of we een nieuw koersrecord kunnen verwachten. Hier zijn de meningen sterk over verdeeld.

Bitcoin gaat volgens sommigen direct door naar koersrecord

De analisten die op een koersstijging rekenen zien dat steeds meer grote bedrijven Bitcoin kopen om hun vermogen veilig te stellen. Door de enorme steunmaatregelen voor Corona dreigt er namelijk grote inflatie en dat maakt traditioneel geld gevoelig voor inflatie. Bovendien is er nog niet zo’n hausse onder particuliere beleggers als in 2017 en zorgt PayPal voor meer vraag. Zij zijn er dus van overtuigd dat de koersstijging die we nu zien nog maar het begin is. Sterker nog, Citibank verwacht volgend jaar een ‘moon’ jaar voor Bitcoin en sluit niet uit dat de koers eind 2021 meer dan $ 300.000,- bedraagt.

Andere analisten zijn voorzichtig

Daar tegenover staat een groep analisten die minder optimistisch zijn. Zij zien vooral een toename van kleinere beleggers en die zijn van nature eerder geneigd weer snel winst te nemen. Ook schrikken zij van de sterke stijging van andere cryptomunten, waardoor de interesse in Bitcoin minder wordt. Tot slot zien zij technische factoren die op een vertraging van de groei duiden. Het blijft dus nog wel even spannend.