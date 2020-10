PayPal kiest voor Bitcoin en andere cryptovaluta - Apparata

Dat zie je niet vaak. Een betaalplatform dat al jaren bestaat, in dit geval PayPal, gaat opeens met Bitcoin aan de slag.

Bitcoin bestaat als munt inmiddels zes jaar. Nog altijd behoort de cryptocurrency niet tot een mainstream betaalmiddel. De reputatie van cryptovaluta is nog altijd dat het iets van de toekomst is. Een manier om Bitcoin en ook andere munten meer naar de ‘gewone’ man te brengen is als bekende bedrijven met de technologie aan de gang gaan.

PayPal is een bekend online platform dat al sinds de opkomst van het internet bestaat. Dat juist dit bedrijf Bitcoin gaat faciliteren is dus groot nieuws. Het gaat straks mogelijk worden om via PayPal Bitcoins te kopen. Ook het verkopen en het bewaren van de digitale munten in je PayPal portemonnee zal mogelijk zijn.

Daarmee zal PayPal een grote concurrent van de exchanges worden. De drempel om bij PayPal je Bitcoins te parkeren is immers een stuk lager dan een exchange. De bekendheid van PayPal helpt daarbij. Bitcoin is niet de enige cryptomunt die de betaaldienst gaat faciliteren. Ook Bitcoin Cash, Ethereum en Litecoin kunnen gekocht, verkocht en geparkeerd worden via een PayPal rekening.

Het nieuws draagt bij aan de stijgende koerswaarde van Bitcoin. Op het moment van schrijven is de cryptomunt bijna 12.900 dollar waard. (via Reuters)