Bitcoin op weg naar recordkoers: Wat nu? - Apparata

De Bitcoin stijgt weer snel en is op weg naar een jaarrecord. Hoe komt dat en wat kunnen we verwachten?

De Bitcoin begint goed aan de dag. Wij zetten de stand van zaken op een rij, verklaren hoe het kan en kijken naar een mogelijk vervolg.

De Bitcoin begint positief aan de dag

Vorige week was het even rustig in de groeispurt van de Bitcoin, maar we zagen eerder deze week al dat de groei er weer in zit. Vandaag wordt dit weer bevestigd. In onderstaand overzicht zien we dat de Bitcoin en de belangrijkste cryptomunten positief aan de dag beginnen. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 10.20 uur vastlegde laten het volgende beeld zien:

Naar de oorzaak hoeven we deze keer niet ver te zoeken.

Bitcoin reageert op ontwikkelingen in Amerika

In Amerika naderen partijen ondanks een eerdere opschorting een akkoord over een volgende ronde Corona-steun aan de Amerikaanse economie. Dit komt er kort gezegd op neer dat de geldpers weer aangezet wordt om een astronomisch bedrag aan dollars in de economie te pompen. Hierdoor ontstaat inflatie. Deze inflatie zorgt ervoor dat de dollar minder waard wordt. Van oudsher vluchten investeerders dan weg naar andere markten, zoals goud en Bitcoin, om hun investeringen veilig te stellen en tegen die inflatie te beschermen.

Wat betekent dit voor de koersontwikkeling?

De waarde in $ bedraagt op dit moment $ 12.176,62 per Bitcoin. Hiermee passeert men duidelijk de grens van $ 12.000,- en dat is reden voor optimisme onder beleggers. Aan de andere kant is de zone tussen $ 12.000,- en $ 13.800,- een bekende weerstandszone. Al jarenlang gaat de koers weer terug zodra men deze regionen bereikt. Toch zijn analisten optimistisch dat het deze keer anders zal worden. Men ziet namelijk grote gelijkenissen met de koersontwikkeling van 2017 in aanloop naar de recordrally.

$BTC



Both the weekly and monthly charts are working on higher-closes



Bitcoin hasn't had a weekly close above $12,000 since January 2018



Bitcoin had its 20%+ pullback, its time to continue this uptrend 🐂 pic.twitter.com/doemFlFcK2 — Josh Rager 📈 (@Josh_Rager) October 21, 2020

De ogen zullen nu eerst gericht zijn op de korte termijn. Zet de Bitcoin de groei door en kan de koers de laatste weerstand op $ 13.800,- doorbreken? Wanneer dit het geval is lijkt de weg naar $ 20.000,- en nieuwe records open. Vraag is natuurlijk hoe grote spelers in de fintech-industrie, zoals Elon Musk, hierop zullen reageren.