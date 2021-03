Bitcoin breekt twee magische grenzen in knotsgek weekend! - Apparata

De digitale munt Bitcoin is nog steeds bezig met een opmars. Dit weekend werden er weer grenzen doorbroken en records verpulverd.

Veel oude mannen met oud geld zeiden dat Bitcoin niks zal worden, dit weekend werd het tegendeel weer bewezen. De digitale munt tikte afgelopen zaterdag een recordbedrag aan van boven de 60.000 dollar. Na het bereiken van het record zakte de koers in. Op het moment van schrijven staat de koers nu rond de 56.000 dollar.

Knotsgek weekend: Bitcoin breekt grenzen

Het was een historisch weekend bij Bitcoin. Het is voor de eerste keer dat de munt tot boven de 60.000 dollar is gestegen. Hiernaast werd nog een bijzondere grens bereikt, althans voor ons hier in Europa. Want, de cryptomunt was hier omgerekend meer dan 50.000 euro waard. Dat is nog nooit eerder voorgekomen en de waarde van de cryptomunt is nu meer dan 1.000 miljard dollar!

Reuters denk dat de daling te danken is aan een bericht uit India. Daar zouden ze namelijk nadenken om de digitale munt te verbieden. Eerder dit jaar waren er juist veel positieve berichten: Elon Musk investeerde met Tesla veel geld in de munt en Jack Dorsey van Twitter deed ook een aanbeveling om de munten te kopen.

Stimuleringspakket

In 2021 is Bitcoin meer dan verdubbeld, na een verviervoudiging het van het jaar ervoor. Bitcoin breekt al langere tijd grenzen. De enorme waarde die de munt in het weekend aantikte, kwam mede door het fiscale stimuleringspakket van president Biden. Deze werd goed ontvangen op alle financiële markten. Het pakket bevat een budget van 1,9 biljoen dollar en geeft opdracht tot een versnelling van vaccinaties tegen het coronavirus. De president heeft dit afgelopen weekend wettelijk gemaakt door zijn handtekening eronder te zetten.

Echter, de nieuwe minister van Financiën in Amerika heeft ook haar bedenkingen. Janet Yellen zei pas dat ‘de koers van bitcoin kan extreem volatiel zijn. Ik maak me zorgen over mogelijke verliezen die beleggers in bitcoin kunnen lijden.” Ze sloot af dat Bitcoin een extreem inefficiënte manier is om transacties mee uit te voeren en dat de munt vooral gebruikt wordt voor ongeoorloofde transacties. Zoals witwassen.

Desalniettemin hebben veel mensen dit weekend een bijzonder prettig gevoel aan de stijging overgelaten. Op naar het volgende record.