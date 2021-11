Bitcoin én Ethereum breken eigen record; begin monsternajaar?

Bitcoin en Ethereum knallen begin deze week allebei door het dak met een nieuw record. Is dit het begin van een gunstig najaar?

Er worden tegen het einde van het jaar altijd hoge verwachtingen geschept van de grote cryptocurrencies. Ethereum en Bitcoin zijn verreweg de grootste van die munten en daarvoor was het deze week raak. In de loop van dinsdag verbreken Bitcoin en Ethereum allebei het eigen record. De grootste jongens waren nog nooit zoveel waard!

Bitcoin en Ethereum verbreken record

Op 6 november moeten Bitcoin en Ethereum allebei een aanzienlijke dip incasseren. Het blijkt achteraf een perfecte korte termijndip te zijn want de crypto’s beginnen op dat moment aan een grote piek.

Dat alles komt tot uitbarsten als Bitcoin en Ethereum op 8 november aan een nagenoeg non-stop klim starten. Het hoogtepunt van beide munten is in de ochtend van 9 november. Bitcoin verbreekt het eigen record door binnen een kleine dag met zo’n 10% te stijgen naar een all-time high (ATH) van $68.525,84 per BTC. Ethereum’s stijgingspercentage is iets minder indrukwekkend, maar weet alsnog te pieken op $4.838,38 per ETH.

Afbeelding via Coindesk

Kerstexplosie op komst?

Door deze vroegtijdige piek beginnen de kerstbellen tussen de oren van traders te rinkelen. De eindejaarsprint is daarentegen nog niet echt aangebroken. Begin deze maand was er al een nieuwe ATH voor Bitcoin, maar een echte explosie bleef uit.

Hetzelfde is nu weer te zien; na het verbroken record van Bitcoin en Ethereum dinsdag druppelen de waarden langzaam aan weer naar beneden. Op het moment van schrijven is er wel weer een opwaartse trend te zien, maar of dit de kerstexplosie is waar iedereen op zit te wachten, blijft de vraag.