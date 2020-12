Bitcoin is nog niet klaar met records verbreken - Apparata

Zelfs als je op de recordhoogte van gisteren Bitcoin kocht, had je nu winst gemaakt. Dit zijn de stand van zaken.

Het is altijd spannend als Bitcoin een record bereikt. Dan zijn immers alle ogen gericht op de cryptocurrency. Want is dat nieuwe record ook meteen de top en gaat het daarna dalen? Of stijgt de coin zelfs nog verder. De voorzichtige belegger kijkt de kat uit de boom. De belegger die risico durft te nemen heeft voorlopig de juiste beslissing gemaakt.

Na het bereiken van het record van dik 20.000 dollar is Bitcoin verder gaan stijgen. De trein stopte voorlopig op 23.500 dollar op Coindesk. Deze koerswaarde werd vanmorgen omstreeks 10:15 bereikt. Het is nu niet zo dat Bitcoin hard is gedaald na het bereiken van het record. Op het moment van schrijven is de munt goed voor een waarde van 22.700 dollar.

Ondertussen hopen bezitters van altcoins op betere tijden. Tot nu toe was het vooral Bitcoin die grote stappen heeft weten te maken. Toch genieten de andere bekende coins van het succes dat de Bitcoin nu heeft. Ethereum staat 11 procent in de plus, XRP zelfs 23 procent en ook Steller en Chainlink doen prima zaken op Coindesk met stijgingen van 14 en 11 procent.