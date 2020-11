Bitcoin sluit maand met record, Facebook spelbreker - Apparata

Na een recordmaand voor Bitcoin gooit Facebook plotseling roet in het eten.

Het was een goede maand voor de Bitcoin en andere cryptomunten. Dat zien we als we naar de maandafsluiting kijken.

Bitcoin sluit september met een record

De maand september was, zoals we al eerder berichtten, een goede maand voor de Bitcoin. De maand kreeg een mooie afsluiter, want gisteren brak de grootste cryptomunt zelfs door $ 14.000,- en zette daarmee een jaarrecord.

Daarmee lag de ‘kaars’ voor oktober voor het eerst sinds de recordrally van 2017 boven $ 13.000,- in het kaarsdiagram. Dit is normaal gesproken een sterk bullish signaal en analisten bereidden zich dan ook al voor op een mogelijke nieuwe recordrally. Helaas gooide Facebook echter roet in het eten.

Facebook tempert feestvreugde Bitcoin met nieuwe censuur

Amerikaanse gebruikers krijgen namelijk sinds gisterenmiddag de melding dat de #bitcoin op Facebook tijdelijk verborgen is. Op Instagram lijkt hetzelfde gaande te zijn. Gebruikers krijgen, zoals op Twitter wordt vermeld, een melding.

🚨 Bitcoin censored on Facebook!



I was searching for #Bitcoin content on Facebook and apparently that hashtag is under a “temporary” ban.



This is outrageous 😡 Please retweet! pic.twitter.com/w4MY5GD5Y1 — The Moon 🌙 (@TheMoonCarl) October 31, 2020

Overigens lijkt deze maatregel niet te gelden voor Europa en Azië, want daar is #bitcoin nog wel gewoon te gebruiken. Ook wanneer je andere crypto-gerelateerde termen op Facebook of Insta zoekt is het resultaat wisselend. We zullen dus op een officieel bericht van Facebook moeten wachten om te weten wat er gaande is. Van een volledige boycot, zoals in het verleden, is dus (nog) geen sprake. Wel leidt zo’n situatie tot onrust en dat zien we aan de cryptokoersen.

Cryptomarkt ziet feestvreugde getemperd

Wanneer we de live cryptokoersen, die ik vandaag om 13.25 uur vastlegde, bekijken zien we dat de Bitcoin en andere belangrijke cryptomunten een negatief dagresultaat laten zien.

Dit is niet ongebruikelijk nadat een psychologische waarde, zoals $ 14.000,- is aangevallen. In hoeverre Facebook een blijvende invloed heeft zullen we in kunnen schatten zodra het bedrijf met een officiële verklaring komt. Vooralsnog lijkt er echter geen reden tot paniek.