Zien: Bitcoin naar $ 500.000,- volgens Winklevoss tweeling - Apparata

Bitcoin verdedigt recordkoers. Hier letten de whales op en dit denken de Winklevoss twins.

Na het goede nieuws over PayPal schoten de koers van de Bitcoin en andere cryptomunten omhoog. Uiteraard kijken we even hoe de vlag er nu bij staat.

Bitcoin verdedigt koers

In de live cryptokoersen, die ik vandaag om 13.40 uur vastlegde, zien we dat de groei er even uit lijkt. Zowel de Bitcoin als de belangrijkste cryptomunten geven een consoliderend beeld. Zoals je kunt zien is Chainlink (LINK) de enige uitzondering.

De Bitcoin-koers in dollars bedraagt op dit moment $ 12.980,62. Uiteraard is de vraag of de koers verder stijgt of dat we een correctie moeten verwachten. De grootbezitters van Bitcoin, de zogenoemde whales bekijken daarvoor drie indicatoren.

Zo bekijken de whales de koers van de Bitcoin

De whales geven door zogenaamde whale clusters een indicatie over de koers. Whale clusters worden gevormd door de koers waarop whales hun bezit uitbreiden. Als meerdere whales op hetzelfde niveau hun bezittingen uitbreiden noemt men dit een whale cluster.

Door de snelle koersstijgingen van de afgelopen tijd zijn er drie whale clusters gevormd. Deze liggen rond $ 11.288,-, $ 11.465 en het grootste cluster ligt rond $ 11.857,-. Daarmee betekent dit dat whales een koersstijging boven dat niveau verwachten. Zolang de koers dus boven dat niveau blijft beschouwen zij de markt als bullish.

Winklevoss tweeling blijft positief

Gezien de huidige koers zullen de whales positief blijven zo lang de koers boven de $ 11.900,- ligt. Dit biedt dus genoeg perspectief en geeft bovendien nog een forse ruimte om een consolidatie of correctie te verwerken. Het is dan ook logisch dat de Winklevoss tweeling in een recent interview zeer positief was over de Bitcoin.

Zij vragen zich niet af óf maar wanneer de munt de koers van $ 500.000,- zal aantikken. Uiteraard kan het investeerders niet snel genoeg gaan.