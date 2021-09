Bitcoin minen onder werktijd? Doe het niet!

Een IT werknemer in New York had een lucratief handeltje, namelijk Bitcoins minen onder werktijd. Dat was niet handig…

De IT- supervisor vond het wel een goed idee: onder werktijd lekker Bitcoins minen. Maar hij werd gepakt. De man, genaamd Christopher Napels, had naar verluidt 46 platforms verborgen in de kantoren van het Suffolk County Center in Riverhead, New York. Hij had niet alleen een goed idee, hij heeft het professioneel aangepakt. Volgens een onderzoek waren er sinds februari tien van deze platforms geïnstalleerd, die meer dan $6.000 aan energie verbruikten. Maar aangezien er nog 36 machines waren, zouden de totale energiekosten veel hoger kunnen zijn. Je begrijp het wel: op de kosten van de baas.

Bitcoin minen onder werktijd

Napels is dus de Sjaak. Hij kan een gevangenisstraf krijgen tot wel 15 jaar. Volgens bronnen bouwde de man 46 mijnbouwmachines in de kantoren van de provincie en verstopte deze onder vloerplanken. Napels wordt nu beschuldigd van openbare corruptie, grote diefstal, computerschending en officieel wangedrag.

De aanklagers stellen dat de machines ten minste $6.000 aan stroom hebben uitgegeven, waarbij de temperatuur van de kamers waar de mijnwerkers waren geïnstalleerd tot 20 graden opliep. Dit kan weer gevolgen hebben voor de omliggende serverruimtes en kantoren. Hierover verklaarde Timothy D. Sini, de officier van justitie van Suffolk County:

‘We hebben niet alleen duizenden dollars aan belastinggeld uitgegeven om deze operatie te financieren, maar het brengt ook de infrastructuur van de provincie in gevaar.’

Straf

Tevens klaagde medewerkers van de provincie dat de airco niet goed werkte. Niet verwonderlijk, maar ze hadden ook last van traag internet. Dit kwam allemaal doordat het minen alle energie opslurpte. Overigens, dit is niet de eerste keer dat een medewerker van een openbaar ambt macht heeft misbruikt om cryptocurrencies te minen. Er zijn meerdere gevallen vergelijkbaar met deze geweest. Het ministerie van Onderwijs van New York City heeft gevallen uit 2013 en 2014 waarin werknemers probeerden Bitcoin te minen met bedrijfsapparatuur. Uitspraak zal dit jaar zijn.